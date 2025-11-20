輝達財報亮眼 投資OpenAI藏隱憂

台股20日受輝達財報優於預期激勵，加權指數開高走高，終場收在27426.36點，上漲846.24點，創下台股第2大單日漲點紀錄。（王德為攝）

AI晶片龍頭輝達財報19日公布，即使上半年急速成長，第3季仍季增22％，展望第4季營收也超出市場預期，分析師陸行之直言，11月的科技股拉回後，輝達的好數字、好指引又來救全村；不過，輝達提交給美國證管會（SEC）的報告，提到投資OpenAI不保證成功，顯示合作仍有不確定性。

陸行之表示，輝達的財報又救了半導體以及科技股在11月的反轉，遺憾的是，庫存的月數持續季增、年增，應要密切觀察，有可能是公司持續看好新產品出貨增加庫存，但供應鏈怕的是大客戶買太多，需求突然反轉；不過第3季已經季增22％，第4季營收還要再季成長12至16％，都優於市場預期近4至5個百分點。

台新投顧副總黃文清指出，法人持續看好輝達的表現，包括現在的GB300，明年的Rubin系列，尤其是亞馬遜、微軟等美國四大雲端龍頭（CSP）持續上調資本支出，只要AI的趨勢沒有改變，還是會呈現成長的態勢。

由於輝達向SEC提交的文件顯示，針對OpenAI等公司的潛在投資，並不保證達成最終協議，也不保證任何投資項目都能按照預期的條件完成。黃文清認為，目前還在投入，錢也持續在燒，仍在成長的階段，因此不必過度擔心，且目前法說、財報陸續出爐後，明年的成長性仍持續上修，台灣科技相關個股粗估約有18％的成長。

資深產業顧問陳子昂表示，輝達不保證投資OpenAI的協議會完成，但OpenAI實際上是軟體業，對台灣的供應鏈沒有直接的影響，且過去四大CSP已2度上修資本支出，即使未來美國市場飽和，還有其他如中東等地有AI的需求，長期前景仍相當樂觀。

儘管輝達財報救了全村，但萬寶投顧投資總監蔡明彰示警，雖然輝達財報堪稱完美，但是「去了一隻狼，來了一隻虎」，市場預估12月是否降息，將會導致盤面強力反彈後再度回到整理，並預測美股落底的時間將落在這幾天。