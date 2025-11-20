輝達財報亮眼 黃仁勳提3大趨勢駁AI泡沫說

（中央社舊金山19日綜合外電報導）輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，他看到的不是人工智慧（AI）泡沫，而是一個轉捩點。他認為，輝達所專精的運算技術將滲透到從編寫程式碼到日常世界中運行機器人等一切事物。

這家晶片巨擘今天公布的財報和財測均優於預期，暫時緩解了市場的擔憂。儘管輝達目前是史上最有價值的上市公司，市值超過4.5兆美元，市場仍存在長期憂慮，擔心輝達的成長可能會受到無法控制的因素影響。

輝達在監管文件中披露，公司爆炸性成長的業務收入主要來自4家未具名的客戶。

廣告 廣告

輝達第3季570億美元的營收中有61%來自這4家客戶，高於前一季4家客戶占營收56%的集中度。根據過去的公告推測，這些客戶可能包括微軟（Microsoft）、Meta、和甲骨文（Oracle）等公司。

輝達還將公司向雲端客戶租賃自家晶片的支出增加了一倍，從第2季的126億美元增至260億美元，這些合約將持續到至少2031年。輝達在上一季曾表示，將向兩大主要客戶OpenAI投資高達1000億美元，向Anthropic投資100億美元。

路透社報導，輝達高度仰賴少數合作夥伴，加上部分交易的循環性質，引發外界疑慮，尤其目前上述企業都尚未從AI領域取得龐大利潤。

在財報電話會議上，黃仁勳（Jensen Huang）表示，輝達所看到的與市場談論的AI泡沫「截然不同」。

他概述3大轉變，作為輝達未來幾年可能稱霸市場願景的一部分。

首先，工程模擬和數據科學等非AI軟體正從傳統中央處理器轉向輝達的高性能晶片組。

其次，是編碼助理等全新類別軟體的發明。再者，黃仁勳預見，AI將從聊天機器人等虛擬應用程式，躍升至汽車、機器人等實體世界。

黃仁勳說：「這3項基本動態都將在未來幾年為基礎設施的成長做出貢獻。輝達之所以被選中，是因為我們獨特的架構能夠實現所有這3項轉變。」

但Spear Invest投資長德列夫斯卡（Ivana Delevska）等看好輝達的人士也擔心，要實現這一願景所需建設的資料中心，將需要大量的土地和電力。

黃仁勳在電話會議上回應了這些擔憂，稱輝達正努力確保晶片供應鏈以外的因素不會成為公司的阻礙。

他說：「我們現在已經與許多土地、電力和（資料中心建物）領域的參與者建立合作夥伴關係，當然還有這些項目的融資。這些事情都不容易，但它們都是可以處理和解決的問題。」（編譯：李佩珊）1141120