輝達財報亮眼！黃仁勳：Blackwell銷售破表
[NOWnews今日新聞] AI晶片巨擘輝達（Nvidia）在美股週三收盤後，公布2026財年第三季財報，盈餘、營收均超預期，執行長黃仁勳更透露「Blackwell銷量破表」，並對第四季度的銷售額，給出了高於分析師預期的指引。
根據財經外媒《CNBC》報導，輝達第三季經調整後，每股盈餘報1.30美元，高於市場估計的1.25美元；營收報570.1億美元，亦高過預期的549.2億美元。該集團甚至預測，要來的第四季營收將達650億美元，同樣高於分析師認為的616.6億美元。
報導提到，輝達是目前全球市值最高的上市公司，這主要得益於市場對GPU的龐大需求，其晶片被幾乎所有領先的科技公司用於開發新AI模型，輝達的銷售情況和財務前景也被視為AI發展健康與否的指標。
輝達執行長黃仁勳指出， Blackwell的銷售數據「好到破表」，雲端GPU也銷售一空。作為其重要業務的資料中心，單季營收也高達512億美元，輕鬆超過分析師先前預期的490.9億美元，年增66%。
黃仁勳並表示，運算需求在訓練和推理方面持續加速，呈指數級成長，已正式進入AI的良性循環（Virtuous Cycle），形容AI生態系統正在快速擴展，將湧現更多基礎模型開發商、新創公司，遍及更多產業、覆蓋更多國家。
