輝達財報優於預期！黃仁勳指「已進入AI的良性循環」盤後股價勁揚

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。 圖：翻攝輝達YT（資料照）

[Newtalk新聞] 美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）的銷售情況和前景受到科技業密切關注，被視為AI繁榮發展的風向球。輝達19日於美國股市盤後公布財報，其第三季業績超出預期，並對第四財季的銷售額給出了優於預期的指引。輝達19日股價上漲2.85%，收在186.52美元，盤後交易上漲逾4%。

輝達19日公布截至2025年10月26日的第三季財報，其營收為570.1億美元，高於市場先前預估的549.2億美元。每股盈餘為1.30美元，原先預期為1.25美元。輝達最重要的業務資料中心銷售額達到512億美元，輕鬆超過分析師先前預期的490.9億美元，年增66%。

展望未來，輝達預估第4季營收可望達650億美元，明顯高於市場預估的619.8億美元，反映AI伺服器與高效能運算需求仍然強烈。輝達財務長克雷斯（Colette Kress）在聲明中指出，該公司現在最暢銷的晶片系列是Blackwell Ultra，這是該公司Blackwell晶片的第二代版本。

輝達執行長黃仁勳在聲明中表示，Blackwell銷售火熱到難以置信，雲端GPU已經售罄，無論是AI訓練或推論，全球算力需求都以指數級速度成長，他強調：「我們已進入AI的良性循環。AI生態系正於各國、各產業快速擴張，基礎模型開發者與AI新創大量湧現，AI正在無所不在地全面展開。」

