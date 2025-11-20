輝達財報優於預期 AI晶片需求強勁 抵消泡沫化疑慮
美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）（19日）公布第三季財報，營收與獲利皆優於華爾街預期，並估計本會計年度第四季營收，將高於華爾街預期，儘管市場普遍憂慮人工智慧（AI）可能存在泡沫，仍預測雲端服務供應商對其AI晶片需求強勁。
輝達預計，第四季調整後毛利率將達75%，增減50個基點（0.5個百分點），市場原本預期為74.5%。
路透社報導，這家AI晶片領導者的財報對華爾街具有決定性意義，因為全球市場正仰賴這家晶片設計公司來判斷，是否投入數十億美元擴建AI基礎設施已形成一個可能超越基本面的估值泡沫。
這家全球市值最高企業預測，第四季營收達650億美元，上下加減2%；相較倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整分析師平均估值616.6億美元。
輝達股價盤後交易上漲超過4%。在財報公布前，由於市場疑慮，輝達11月股價拉回近8%，但過去三年已累計漲幅1200%。
輝達執行長黃仁勳聲明指出：「Blackwell產品銷售爆表，雲端圖形處理器（GPU）已全部售罄…AI生態系統正快速擴張，更多的新基礎模型開發者、更多AI新創公司，橫跨更多產業與更多國家。AI正無所不在、無所不做、同步發生。」
輝達上季（截至10月26日）資料中心部門營收成長至512億美元，優於LSEG彙整分析師預測的486.2億美元。但部分分析師指出，有些不在輝達掌控範圍內的因素可能阻礙成長。市場研究公司Emarketer分析師彭恩（Jacob Bourne）說：「儘管GPU需求仍極為龐大，投資人愈來愈關注超大型雲端業者能否夠快地消化這些運算容量。問題在於電力、土地與電網接入等實體性瓶頸，是否會抑制這些需求在2026年及其後轉化為營收成長的速度。」
輝達的業務在第三季變得更加集中，四大客戶就占其61%銷售。同時，輝達大幅提高向雲端客戶回租自家晶片的支出，這些客戶無法將晶片轉租出去。相關合約總額達260億美元，較上一季的126億美元倍增。
儘管如此，分析師與投資人普遍預期自2022年底ChatGPT問世以來，推動輝達業績的AI晶片需求仍將保持強勁。
黃仁勳上月表示，輝達已接獲金額達5000億美元、直到2026年的先進晶片訂單。
輝達最大客戶群中的大型科技公司，正加碼投入資金擴建AI資料中心，爭相搶購最先進且價格高昂的晶片，承諾投入數十億美元與數個GW（Gigawatt，百萬瓩）建設。
微軟上月公布，本會計年度第一季資本支出創下近350億美元新高，其中約半數主要用於晶片上。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
輝達Q3財報揭曉營收創高 黃仁勳：Blackwell銷量遠超預期
人工智慧（AI）晶片大廠輝達週三公布第3季財報，營收達570億美元（約新台幣1兆7785億元），營收與獲利皆優於華爾街預期，輝達預估第4季營收將達650億美元，也高於倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整中廣新聞網 ・ 2 小時前
輝達財報優於預期 盤後股價勁揚
（中央社舊金山19日綜合外電報導）美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）今天公布第3季財報，營收與獲利皆優於華爾街預期，並釋出高於預期的第4季營收展望，帶動其盤後股價勁揚逾3%。中央社 ・ 3 小時前
《晨間解盤》輝達財報爆閃 利多齊聚有望上演大反攻
【時報-台北電】美股科技股延續賣壓的氛圍下，台股指數開盤報26,708點，但因川普表示心中有FED新主席單名，早盤一度翻紅並衝高至26,902點，展現短暫的買盤支撐。然而，受期貨結算日外資壓低操作影響，終場收於最低點26,580點。 統一投顧從技術面來看，台股週三今日K線呈現黑K上影線形態，顯示多空拉鋸後空方佔優。KD指標與RSI指標均持續向下穿越超賣區，MACD綠柱體擴大，整體暗示短期趨勢偏弱。關鍵支撐位落在季線，若季線站穩，將帶動反彈動能。投資人宜密切監測成交量變化。 統一投顧表示，輝達財報大幅優於預期、馬斯克19日宣布沙國建500兆瓦AI資料中心、鴻海預計明日公開宣布與OpenAI合作、川普要求貝森特加速推動降息、FED 12月起結束QT，眾利多因有望帶動台股上演絕地大反攻，年底前高潮再現。操作上建議季線附近進行加碼，以業績題材族群為布局首選，聚焦：AI概念股(包含散熱、電源及PCB)、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、電力能源相關、成衣製鞋及生技等族群。（編輯：邱致馨）時報資訊 ・ 1 小時前
《晨間解盤》輝達滅空方氣焰 台股築底拚反彈
【時報-台北電】Nvidia財報表現強勁，並上修下一季財測，美股四大指數全數走揚，幅度介於+0.1%至+1.82%，台積電ADR上漲1.6%，台指期夜盤上漲373點。國票投顧預期，指數今日開高後，維持高檔震盪走勢，並有望率先站回27000點大關。 Nvidia第三季度營收達570億美元，年增62%，EPS達1.3美元，皆大幅優於市場預期。本次營收成長強勁，主要來自於資料中心業務維持強勢，佔整體營收比重達90%，季增25%，年增66%，成為推動季度成長的核心動能。 國票投顧分析，美國AI估值再次受到檢視，科技股再次遭賣壓調節，加上美延後經濟數據陸續公布，不確定性情續增溫，造就近日台股走勢疲態，所幸在Nvidia強勁財報釋出下，台股有望築底反攻，此外本波急殺已帶動籌碼換手，K值亦落入超賣區，雖尚未見到明確築底型態，但低檔訊號已開始浮現，預期後續利空鈍化後可望出現反彈契機。 國票投顧指出，AI一線指標股仍具有基本面支撐，因此當前操作切勿過度殺低。另外成衣大廠法說表示，品牌方已從要求供應鏈吸收成本，轉向調整產品價格與定價結構，且比重持續提升，有助供應鏈營運回穩，相關大廠短線可留意切入機會。(編時報資訊 ・ 1 小時前
《美股掃瞄》「輝」煌再現 美股收高、美指期大漲
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周三(11月19日)輝達在發布季報前反彈，帶動美股主要指數全面收高，費半指數表現尤其亮眼。受輝達盤後大漲激勵，美股主要指數期貨勁揚，那指100期貨目前暫漲1.55%，標普500指數期貨暫漲1.02%。 近幾天來，科技股湧現獲利了結賣壓，反映出這波AI熱潮以快到難以為繼的速度推升輝達和其他超大規模企業的估值，令投資人備感擔憂。 其他消息方面，聯準會會議記錄顯示，儘管10月決定降息，但內部意見分歧，且「許多」FOMC成員認為至少在2025年內不需要再降息。 周三收盤，道瓊指數漲47.03點或0.10%，報46,138.77點。標普500指數漲24.84點或0.38%，報6,642.16點。那斯達克指數漲131.38點或0.59%，報22,564.23點。 費城半導體指數漲119.00點或1.82%，報6,670.03點。 標普500指數11大類股，以科技股漲0.93%，表現最佳；其次為通訊服務類股漲0.72%。能源股跌1.30%，表現最疲弱，甚次為公用事業股跌0.81%。 重磅股方面，微軟跌1.35%、蘋果漲0.42%、亞馬遜漲0.06%、特斯拉漲0.68%、時報資訊 ・ 1 小時前
《國際產業》輝達業績旺到爆！美指期大漲、日股飆升2000點
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】AI晶片龍頭輝達（Nvidia）上季營收獲利與本季營收展望均優於市場預期，執行長黃仁勳並表示Blackwell晶片銷售「好到破表」。 輝達周三收漲近3%，盤後再漲逾5%，激勵美指期勁揚，那指100期貨暫漲1.72%，目前日經225指數飆升近2000點或近4%，報50,458.68點。南韓KOSPI指數大漲近3%，三星電子盤初大漲4.46%，SK海力士漲5.34%。 輝達的財報與展望被視為是這波AI榮景續航力的重要指標，因此備受關注。 輝達公布第三財季（截至10月26日）營收年增62%，為570.1億美元，經調整後每股盈餘1.30美元，均優於市場預估的營收549.2億美元、每股盈餘1.25美元。 備受關注的資料中心業務營收年增66%，達到512億美元，優於市場預估的490.9億美元。其中， 「算力」、也就是GPU晶片業務貢獻營收430億美元。輝達表示，該事業大部分的成長由GB300晶片的初期銷售所推動。 財務長Colette Kress表示，輝達目前最暢銷的晶片系列是「Blackwell Ultra」—Blackwell晶片的第二代版本。 遊戲電競PC晶片營時報資訊 ・ 46 分鐘前
馬斯克攜手黃仁勳打造沙烏地資料中心 輝達笑納60萬套晶片訂單
美沙投資論壇週三（11/19）在華府舉行之際，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克與AI龍片巨頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳宣布，前者旗下新創公司xAI將在沙烏地阿拉伯興建一座大型資料中心，並將採用數十萬顆輝達晶片。太報 ・ 1 小時前
輝達Q3財報1.8兆暴漲62％！黃仁勳嗨喊：Blackwell超熱銷 「雲端GPU秒殺」盤後
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導輝達（NVIDIA）公布2025會計年度第3季財報，本季營收達570億美元（約新台幣1兆7785億元）創下歷史新高，較上季成長22％，也...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
寶佳拚入主 陳瑞隆辭中工董事
中工昨天公告，中石化法人董事代表人陳瑞隆請辭，理由為「個人主觀與客觀因素」，引發外界對中工經營權攻防的聯想。尤其目前正值...聯合新聞網 ・ 2 小時前
《晨間解盤》輝達財報靚 記憶體、PCB未完待續
【時報-台北電】周三台股開低走低，終場下跌176點，跌幅0.66%，收在26580，成交金額萎縮至4943億元。在最新美股走勢部份，輝達財報公佈前，美股周三主要指數止跌回升，道瓊、標普分別上漲0.1%、0.38%，那斯達克指數上漲0.59%，費城半導體指數上漲1.82%，台積電ADR上漲1.60%、輝達正常交易時段上漲2.85%，盤後輝達公佈財報優於預期，盤後股價再上漲逾4%。 凱基投顧表示，周三台股開低走低、收黑K棒，早盤一度出現短暫多頭抵抗，但終究仍是收在相對低點，顯然短期頭部型態與短天期均線糾結後下彎已經形成沈重壓力。台股周二下殺取量，成交金額高達6724億元，短線籌碼試圖換手，惟周三最終呈現價跌量縮，恐怕難以扭轉短線偏空的格局，下檔或將回測走揚60日均線26400附近支撐。觀察台股盤面結構，電金權值賣壓沈重，電子僅有被動元件、設計IP、無塵室工程個別族群或個股表現；波段最強的記憶體、PCB，近期隨著大盤走跌震盪拉回，拉回過程中量價控制得宜個股仍可留意；非金電聚焦短線具延續性的成衣。(編輯：龍彩霖)時報資訊 ・ 46 分鐘前
《盤前掃瞄-國外消息》美股收紅；NVIDIA季報猛盤後漲逾5%
【時報-台北電】國外消息： 1.美股收紅，NVIDIA季報猛盤後漲逾5% 美股3大指數周3（19日）全數走高，其中以那指漲幅較大。人工智慧AI相關族群漲跌不一，但盤後全數走高，包括剛公佈亮眼財報的NVIDIA大漲5.2%，台積電ADR大漲3%，大跌3%的AMD也翻紅，盤後大漲4%，美光也大漲近4%，費半跟著漲1.8%。NVIDIA上季每股盈餘為1.3美元，營收達570億美元，雙雙超乎預期。同時，本季營收預估可達650億美元，也比預估值616.6億美元要高。黃仁勳表示，旗下最新一代的GPU產品Blackwell賣得超好並重寫新高紀錄。在聯準會會議紀錄方面，因為利率決策小組成員的意見，有很大的不同，故12月的利率可能暫時不會變動。 美股最新收盤價，道瓊漲47.03點或0.1%，收46138.77點。那斯達克漲131.38點或0.59%，收22564.23點。標普500也漲24.86點或0.38%，收6642.18點。 2.AI引擎壓力測試來了！輝達單日市值恐史詩級震盪 全球市場高度矚目的輝達第三季財報於美東時間19日美股盤後（台北時間21日清晨）揭曉，根據該AI晶片龍頭期權顯示，輝達財報發時報資訊 ・ 1 小時前
【盤前焦點】輝達財報優預期 法人：有利台股留意短均線反壓
（中央社記者潘智義台北2025年11月20日電）美股19日震盪收高，台積電ADR上漲1.6%。輝達（NVIDIA）第3季營收與獲利優於華爾街預期，盤後股價勁揚5%，法人認為，輝達財報佳、美股上漲都有利台股表現，但仍須留意短期均線反壓。美國股市主要指數19日震盪收高，從近期跌勢中反彈，科技股走強。道瓊工業指數小幅上漲47.03點或0.10%，收報46138.77點；標普500指數上揚24.84點或0.38%，收在6642.16點；那斯達克指數揚升131.38點或0.59%，收22564.23點；費城半導體指數上漲119.00點或1.82%，收6670.03點。台股19日下跌176點，收在26580.12點。資深證券分析師簡伯儀表示，台股震盪回測季線，後續走勢雖可望受惠輝達（NVIDIA）財報，但仍須觀察台股能否回到月線止穩；台股近期以電子股表現為主，指數在相對高檔區震盪，權值股也相對抗跌，櫃買指數回測半年線，中小型股相對較弱，但個股表現差異仍大。大盤近兩個月以來弱勢整理，若反彈也應留意短期均線反壓。產業訊息方面，盛弘醫藥(8403)董事長楊弘仁19日表示，旗下各事業機構經營綜效逐漸顯現，中央社財經 ・ 44 分鐘前
輝達財報將公布！ 專家曝法說關鍵：要聽黃仁勳講「這個」
輝達即將公布財報，市場預估將帶來高達7%單日波動、3200億美元的市值波動，可能創下美股史上最大單日財報行情之一。對此，財經專家沈萬鈞在粉專「萬鈞法人視野」分享，雖然投資人近期對AI擔憂情緒高漲，但資金卻還是準備對財報做出反應；他認為，法說會裡，關於Blackwell、Rubin之後，整個AI生態系要走向哪才是決定輝達三到五年價值區間的關鍵。EBC東森財經新聞 ・ 21 小時前
才喊「晶片被台灣搶走太蠢」！川普深夜狂轉3篇黃仁勳金句：Blackwell美國製造
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導美國總統川普近期再次把矛頭指向台灣，直指美國過去「把晶片輸給台灣」既愚蠢又丟臉，並誓言將讓晶片製造回到美國。他19日...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
川普又喊「不怪台灣拿走晶片」！嗆若早課250％關稅：英特爾會是全球龍頭
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導美國總統川普（DonaldTrump）17日指出，台灣現在幾乎生產100%的晶片，「我們把晶片輸給台灣，太愚蠢了」。他19日出席沙烏地阿...FTNN新聞網 ・ 37 分鐘前
一夜封神！Google Gemini 3大獲好評 Alphabet股價創新高
全球搜尋引擎霸主Google在台灣時間19日凌晨發布公告，宣布正式推出全新一代的人工智慧（AI）模型「Gemini 3」，引發市場關注。受此消息鼓舞，Google的母公司「Alphabet」也在美股交易時段表現強勁，走勢呈現大幅上漲，除寫下近兩個月以來最亮眼的單日漲幅紀錄，股價亦再創下歷史新高。中時財經即時 ・ 1 小時前
台積電美國廠獲利暴跌「42億變4000萬」 外媒揭原因直呼：潑美國製造一盆冷水
台積電亞利桑那廠被視為美國重返半導體製造的重要里程碑，不過根據台積電第3季季報，美國子公司單季獲利僅4100萬新台幣，較上季42.32億大幅縮水。而科技媒體《Wccftech》對此直言，美國廠的營運成本上升，造成利潤大幅下滑，給「美國製造」潑了一盆冷水。報導指出，隨著營運成本不斷攀升，獲利遭到大幅侵蝕，也讓台積電的美國布局面臨更大壓力。外界普遍認為，台積電能......風傳媒 ・ 1 天前
新北也有脫北潮？ 板橋人減最多 唯「這區」增6千多人
新北市也出現脫北潮？！台灣房屋集團趨勢中心統計新北市民政局各區戶籍人口數量，從2022年起連年增加，不過今年卻出現轉折，截至今年10月最新數字，新北市404萬5656人，和去年底相比，十個月來減少1345人，其中又以板橋區減少3488人居新北之最，其次的永和、新莊區則皆減少約2千多人，新北人口逐漸流失中。EBC東森財經新聞 ・ 17 小時前
《基金》外資回流 日股高點可期
【時報-台北電】日本新首相高市早苗提出將編制補充預算，規模可能超過上一年度，對升息、傾向維持較寬鬆的貨幣條件以支撐成長，投信法人認為，今年全球資金正尋找低估值、穩定現金流、企業治理進步的市場，日本符合這三大條件，國際資金重新配置日本，隨外資回流，日股後市仍有高點可期。 台新日本半導體ETF基金（00951）研究團隊表示，高市延續安倍「經濟再興」的精神，但把重點從「貨幣寬鬆」轉向「實質投資」，而半導體被明確列為「國家戰略產業」。政府將提供補助、稅減與技術支援，Rapidus、Sony、台積電熊本廠都屬於這條主軸，「政策＋全球趨勢」雙重驅動的板塊，NYSE Factset日本半導體指數今年以來已上漲43.53％（以台幣計價），從4月上旬關稅議題以來已上漲超過90％。若AI與晶片需求延續，未來2～3年半導體仍是日本成長主軸的龍頭族群，建議優先布局日本半導體ETF。 瀚亞投信指出，日本企業財報強勁，最新公布的全年指引上修企業與下修比例為2比1，且上修企業均勻分布在製造業與非製造業，顯示整體景氣面廣泛改善。日本企業為擴張發展，開始活躍地返回國際市場發行債券，今年以來已透過外幣債券與貸款共籌資1,時報資訊 ・ 1 小時前
國際黃金價格又站上4100美元！4周最高...還會再漲嗎？專家解析
美國就業數據一疲弱，國際黃金現貨價格迅速回升至每盎司4119美元，重返4100美元大關，創下四周最高，專家表示，9月非農就業報告預期將為金價提供進一步方向指引。期元大ETF團隊表示，若數據延續疲弱趨勢，金價有望維持上行動能；反之，若就業表現優於預期，則可能對短期金價形成壓力。Yahoo奇摩股市 ・ 14 小時前