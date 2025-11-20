輝達財報優預期 法人：有利台股留意短均線反壓

（中央社記者潘智義台北20日電）美股19日震盪收高，台積電ADR上漲1.6%。輝達（NVIDIA）第3季營收與獲利優於華爾街預期，盤後股價勁揚5%，法人認為，輝達財報佳、美股上漲都有利台股表現，但仍須留意短期均線反壓。

美國股市主要指數19日震盪收高，從近期跌勢中反彈，科技股走強。道瓊工業指數小幅上漲47.03點或0.10%，收報46138.77點；標普500指數上揚24.84點或0.38%，收在6642.16點；那斯達克指數揚升131.38點或0.59%，收22564.23點；費城半導體指數上漲119.00點或1.82%，收6670.03點。

台股19日下跌176點，收在26580.12點。

資深證券分析師簡伯儀表示，台股震盪回測季線，後續走勢雖可望受惠輝達（NVIDIA）財報，但仍須觀察台股能否回到月線止穩；台股近期以電子股表現為主，指數在相對高檔區震盪，權值股也相對抗跌，櫃買指數回測半年線，中小型股相對較弱，但個股表現差異仍大。大盤近兩個月以來弱勢整理，若反彈也應留意短期均線反壓。

產業訊息方面，盛弘醫藥董事長楊弘仁19日表示，旗下各事業機構經營綜效逐漸顯現，本業獲利明顯回升；響應政府健康台灣政策，盛弘啟動智慧醫療平台布局，健康台灣深耕計畫敏盛執行中心20日揭牌，目標打造桃園在宅醫療與遠距照護的智慧醫療網絡。

光學鏡頭廠玉晶光董事長陳天慶19日表示，近期VR市場疲弱，但AR智慧眼鏡市場蓬勃，有望成為智慧手機後的個人運算平台，盼明年業績及獲利能夠比今年好。（編輯：林家嫻）1141120