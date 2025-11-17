輝達財報公布前夕 台積電前採購副總李文如明傳上任、科技七雄集滿四家了!

2024年6月，輝達在台北電腦展展示的Blackwell圖形處理器。路透社



《自由時報》消息指出，今年7月中旬辭任台積電採購副總的李文如，傳出明天將正式轉戰AI大廠輝達任職，據了解，李文如將接任輝達企業級用戶相關的WWFO部門副總裁，未來將掌管台灣銷售業務。輝達對此消息並無回應。

年約50歲左右的李文如畢業於東吳大學化學系，並取得台灣大學化學碩士學位。畢業後第一份工作就是進入台積電擔任製程整合工程師，負責工程缺陷檢查。

李文如後續任職過Google、蘋果、高通等頂尖科技大廠，都是台積電的大客戶。相隔20年後，李文如再度回鍋台積電。去年8月才從資材管理資深處長被擢升為副總經理，當時是台積電最年輕的副總，也是經營團隊中第3位女性副總。

輝達本周財報公布在即，且輝達對於人事案向來低調，市場預期，應不會多再對外說明。

