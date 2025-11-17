輝達財報公布在即 台韓股遭賣超最重

輝達（NVIDIA）財報公布在即，投資人擔心人工智慧（AI）泡沫，外資上周持續賣超亞股，對台股賣超29.4億美元最多，其次是南韓的13.8億美元、泰國的2億美元；只買超印尼、馬來西亞及菲律賓三個市場，以印尼的2.3億美元最多。新興亞股上周漲跌互見，以越南漲2.2%最強，其次是印度漲1.6%、南韓漲1.4%。

台股原本是外資今年來唯一買超的亞股，但最近在外資持續賣超之後，今年以來的資金流向由買超轉為賣超16.5億美元，亞股全數「團滅」，沒有淨流入的市場。今年以來，外資賣超印度160.3億美元最多，其次是越南的47.3億美元；主要新興亞股以南韓漲70.4%最優，再來是越南的30.6%、台股的19.1%，但菲律賓跌11.4%最弱。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，輝達財報為本周重頭戲，若繳出亮眼成績，有助於降低市場對AI泡沫的擔憂。根據FactSet資料，在華爾街追蹤輝達股票的66名分析師中僅一人看空，60名分析師給予輝達買進或表現優越的評價，其餘五人給予中立評等。台股指數震盪盤堅機率高，年底前仍有望挑戰新高。

安聯台灣智慧基金經理人陳思銘表示，台股漲多拉回應視為健康回檔。在人工智慧（AI）樂觀前景支撐下，台灣相關供應鏈仍多處於滿載狀況，美中問題和緩也有助於支撐投資信心；傳產整體2026年表現有望優於2025年，世足題材挹注紡織、製鞋相關，油價下跌則有助於相關產業毛利率。

