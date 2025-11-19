輝達財報公布在即 牽動市值波動恐達3200億美元

（中央社紐約18日綜合外電報導）繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）今天將發布財報，有可能引發市值3200億美元的波動，也會是輝達史上財報日最大的股價變動；投資人正觀察，AI熱潮究竟是進一步升溫、還是開始降溫。

輝達預計在今天盤後發表最新一季財報。分析公司「期權研究與技術服務」（Option Research & Technology Services，ORATS）的數據顯示，輝達選擇權押注財報後的盤後股價 ，將有上漲或下跌約7%的波動。

以輝達目前約4.6兆美元的市值推算，這波動幅度將寫下輝達歷來最大的單日市值變動 。

路透社分析也發現，輝達過去12季財報公布的隔日，股價平均出現7.3%的漲跌幅。這次若出現類似情況，將超越輝達在2024年2月財報日的2760億美元市值單日上漲紀錄。

須斯罕那金融集團（Susquehanna）衍生性金融商品策略聯席主管墨菲（Chris Murphy）表示：「輝達的影響力，遠不只是市值漲跌而已。輝達作為AI資本支出的關鍵指標，其財報結果將有助釐清：我們究竟是處於擴張新階段，還是開始進入消化整理期。」

輝達目前在標準普爾500指數中權重占約8%，加上在AI市場的領導地位，讓它這份財報格外受矚目。（編譯：紀錦玲）1141119