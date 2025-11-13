輝達財報出爐前夕市場觀望 台積電開低15元 記憶體族群逆勢向上衝

台積電今日股價承壓，加權指數小跌。（圖／鏡週刊提供）

AI晶片龍頭輝達財報將在11月189日公布最新財報，資金在AI股方面屏息以待，台積電早盤開低15元，股價最低來到1460元，加權指數也失守兩萬八千點大關，在27900點附近徘徊。

台股今天受到權值股漲勢放緩影響，加權指數在平盤左右徘徊，台積電下跌10元，跌幅0.67%，股價來到1465元，鴻海小漲1元，漲幅0.39%，股價來到252元，台達電小跌2元，跌幅0.2%，股價來到965元，聯發科小跌5元，跌幅0.4%，股價來到1240元。

輝達財報將在11月19日公布，目前外資券商持續給予買進評等，同時預期營收會超出預期，且展望也會上調，不過市場上做空方消息不斷，AI泡沫化的說法可能要隨著每次輝達財報持續擊敗預期才會消失。

不過台股記憶體族群表現依然很亮眼，供貨短缺、供不應求、報價狂漲等利多消息不斷，群聯（8229）上漲40元，漲幅3.04%，股價來到1355元，華邦電（2344）上漲1.2元，漲幅1.85%，股價來到66元，南亞科（2408）上漲6.5元，漲幅3.98%，股價來到169元。



