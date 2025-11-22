輝達財報利多難擋1變數！台股單週蒸發逾3兆 這產業跌最慘

財經中心／台北報導北市府終於鬆口氣，週五新壽召開臨時董事會，針對北士科T17、T18地上權案，權利金共44.02億元，與北市府合意解約。台北市長蔣萬安今天公開感謝外，也預告接下來就會進行都市計畫變更，快農曆年前，與輝達簽約，目標明年年中動工，未來也會在週邊做AI相關產業規劃。台北市長蔣萬安：「非常感謝新光人壽，昨天（21日）和我們台北市政府，順利完成解約協議。」台北市長蔣萬安好心情藏不住，因為眾所矚目的輝達總部案，新光人壽召開臨時董事會，終於通過與北市府就T17、T18基地，合意解約。台新新光金發重訊，依解約協議，將塗銷地上權登記，把土地還回去，北市府則要付給公司先前的支出成本，兩塊土地權利金共44.02億。新壽通過T17、18解約!權利金44.02億 蔣萬安:春節前與輝達簽約。（圖／民視新聞）台北市長蔣萬安：「都市計畫變更以及，設定地上權相關的作業，也希望最快，可以在明年農曆年前，順利和輝達完成地上權的簽約，明年中的時候，就可以順利動工，T3T4T12以及包括周邊，以及整個台北市來做整體規劃。」輝達總部要落腳台北，9月申請成立台灣子公司，11/12輝達申請將投資額增加到10億，18號輝達副總裁拜訪北市府，遞交投資意向書，並送上輝達皮衣小熊。但一度傳出新壽要求，如果土地沒給輝達，就要要回去，副市長李四川說不可能，最後終於在11/21雙方和平分手，經濟部也核准輝達子公司增資到10億元。新壽通過T17、18解約!權利金44.02億 蔣萬安:春節前與輝達簽約。（圖／輝達官網）台北市議員（國）曾獻瑩：「新壽這次做得非常正確，不再拖泥帶水，也不再附加許多的條件，新壽為它的社會形象扳回一城，（輝達）它要設立子公司，以一個合於，台灣法律規定的法人身份，（10億資本額）符合我們，台北市政府設定地上權的規定，參考它旁邊的T16這塊土地，當初至少要7.5億的資本額，才可以設定地上權。」北市府目標，農曆年前與輝達完成地上權簽約，明年年中動工，剛好對上輝達執行長黃仁勳來台參加尾牙，以及6月出席COMPUTEX的時間，大概也是希望AI教父來台時，能一起分享好消息。原文出處：新壽通過T17、18解約！權利金44.02億 蔣萬安：春節前與輝達簽約 更多民視新聞報導關稅協議即將拍板？傳台灣投資4000億美元 談判進度龔明鑫全說了不怕民調落後李四川！蘇巧慧霸氣喊：會讓大家知道我是最佳候選人關稅最新進度！金融時報指「台灣投資4000億美元」 經貿辦回應了

民視財經網影音 ・ 1 天前