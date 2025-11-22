輝達財報利多難擋1變數！台股單週蒸發逾3兆 這產業跌最慘
【記者呂承哲／台北報導】本週雖有AI晶片霸主輝達（NVIDIA）開出亮眼財報與財測，但是受到市場上預期聯準會降息政策再度變動，導致市場暴漲暴跌，根據臺灣證券交易所統計，集中市場加權指數週五（21日）收在26,434.94點，較上週下跌824.03點，跌幅約為3.39%。截至21日，全體上市公司市場總值為新台幣85兆5,376.97億元，較上週減少3兆516.90億元，減幅約為3.44%。
台灣50指數收盤為23,498.23點，較上週的24,322.26點下跌824.03點，跌幅約為3.39%；寶島股價指數收盤為29,464.40點，較上週的30,548.57點下跌1,084.17點，跌幅約為3.55%。
產業別指數全面下跌，以汽車類指數下跌0.26%為最小，以電器電纜類指數下跌9.33%為最大。未含金融類指數下跌903.85點，跌幅約為3.73%；未含電子類指數下跌445.98點，跌幅約為2.36%；未含金融電子類指數下跌398.19點，跌幅約為2.93%。
從各產業上市股票交易情形來看，成交金額前三名為：第一名，半導體類1兆559.67億元，占全體上市股票交易金額39.77%；第二名，電子零組件類4,870.81億元，占全體上市股票交易金額18.34%；第三名，電腦及週邊設備類2,608.60億元，占全體上市股票交易金額9.82%。
本週集中交易市場總成交金額為2兆9,064.62億元，全體上市股票成交金額為2兆6,554.21億元，股票成交量週轉率為3.01%。
從成交量週轉率前三名產業為：第一名，玻璃陶瓷類17.63%；第二名，半導體類9.79%；第三名，電子零組件類8.48%。
累計今年年初開盤迄今共216個交易日，集中市場總成交金額為87兆6,663.27億元，市場日平均成交金額為4,058.63億元，股票成交量週轉率為101.07%，股票日平均成交量週轉率為0.47%。
