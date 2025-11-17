輝達財報前夕全球屏息 美股四大指數、台積電ADR皆墨

要聞中心/綜合報導

華爾街股市17日走勢震盪，在市場觀望輝達（NVIDIA）本週將公布的財報以及美國10月就業數據之際，四大指數全面收黑。道瓊工業指數終場重挫557.24點或1.18%，收報46,590.24點；標普500指數下跌61.7點或0.92%，收6,672.41點；那斯達克指數下挫192.514點或0.84%，收在22,708.075點；費城半導體指數則跌105.46點或1.55%，收報6,705.74點。

股市示意圖。（圖／shutterstock）

道瓊指數盤中走勢反覆，低開79點後一度轉升55點，隨後翻黑大跌717點，終場跌幅略為收窄。標普500指數與那斯達克指數盤中分別曾挫1.41%和1.49%。

美國聯邦政府結束長達43天的停擺期，市場可望迎來多項延後公布的數據。本週焦點為20日將出爐的9月非農業就業報告，以及21日的9月實際薪資。當局坦言，由於政府停擺，10月數據收集可能仍不完整。

針對利率政策走向，週一發言的兩名聯準會官員抱持不同看法。理事沃勒（Christopher Waller）表明支持在12月會議上再次降息，主要是對勞動力市場和招聘速度急劇放緩感到擔憂，認為就業市場增長接近停滯，而剔除關稅因素的基礎通膨已接近聯準會2%目標。

反之，副主席傑佛森（Philip Jefferson）則表示，聯準會對於進一步降息應謹慎行事，以免削弱壓低通膨的努力。他強調，經過今年二度降息後，貨幣政策雖仍具限制性，但已接近中性利率水準，且目前仍不清楚12月會議前能獲得多少經濟數據。

輝達執行長黃仁勳。（資料照／工商時報）

市場預估聯準會於12月會議上降息的機率已降至不足45%。美國10年期公債殖利率週一一度下滑3.48個基點至4.1134%，2年期美債殖利率則降1.66個基點，報3.5892%。

紐約聯準銀行的製造業調查顯示，11月紐約州的商業活動穩定增長，製造業指數從10月的10.7飆升至11月的18.7，遠高於預期的6，創下近一年高位。

個股方面，輝達將於本週三公布最新財報，市場普遍預期將再次繳出亮眼成績。不過，全球最大避險基金橋水（Bridgewater Associates）上週提交的持股報告顯示，該基金於第三季大舉減持輝達，顯示其對輝達後市抱持謹慎態度。輝達週一收黑1.88%，收報每股186.6美元。

知名放空投資人貝瑞（Michael Burry）近日宣告做空輝達，有「矽谷創投教父」稱號的億萬富豪蒂爾（Peter Thiel）也全盤出脫輝達股票。然而，美國銀行分析師艾瑞亞（Vivek Arya）依舊在財報發表前上調輝達未來三年財測，預期明年調整後每股盈餘達到4.56美元、2027年7.02美元、2028年9.15美元。

艾瑞亞指出，輝達是現階段唯一能提供完整AI運算架構與大規模布署能力的商用晶片供應商。到明年下半年，輝達將累積Blackwell、Blackwell Ultra與Vera Rubin三代高階AI晶片經驗，技術領先地位短期難以撼動。

巴菲特。（圖／美聯社）

股神巴菲特（Warren Buffett）掌舵的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）於第三季持續減持蘋果股票，同時新建倉谷歌母公司Alphabet。蘋果週一應聲挫1.82%，收報267.46美元，Alphabet則勁揚3.11%，收在285.6美元。

其他龍頭科技股週一互有漲跌，Meta收低1.22%，收在602.01美元；亞馬遜下滑0.78%，收報232.87美元；微軟挫跌0.53%，收報507.49美元；特斯拉則揚升1.13%，收在408.92美元。

台股ADR方面，台積電ADR收黑0.99%，收在282.01美元；日月光ADR下挫2.12%，收報14.3美元；聯電ADR跌1.68%，以7.02美元作收。

