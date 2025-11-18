輝達財報前 大盤狂殺摜破27000點！巨漢手握85億訂單 逆勢大漲8%

文 ‧ 洪崇晏

圖片來源:路透社

▲ 圖片來源:路透社

外電報導，從PayPal「教父」到加密行業幕後大玩家的億萬富翁投資人蒂爾(Peter Thiel)旗下Thiel Macro LLC在第三季大幅調整美股持股結構，最受矚目的是完全清倉AI晶片龍頭輝達(Nvidia)，並猛砍特斯拉約76%持股，同時新建微軟與蘋果頭寸，整體美股持倉市值從約2.12億美元縮水至7,440萬美元，約減少三分之二，被解讀為對當前AI炒作熱潮投下「風險警示票」。

另外，美國總統川普再度點名台灣，直言，美國當年「愚蠢地」讓晶片製造外移，特別是將產業輸給台灣，導致如今幾乎100%的晶片都在台灣生產，形容這是「非常可恥」。但他強調，靠著關稅政策，美國的晶片生產正在全面回流，「如果沒有關稅，美國早就完蛋了。」

還有加上美國聯準會降息機率大降，讓美股震盪收黑，標普500指數跌破6,725點關鍵支撐、那斯達克同步失守50日均線，道瓊更寫下自4月以來最疲弱的三日表現。摩根大通認為，推動這波回檔的真正核心因素並非市場熱議的「AI敘事降溫」，而是流動性緊縮引發的連鎖效應。

也讓台股今日受到極大挫折，截至11點21分，今(18)日台股狂殺500點，指數摜破27000點，來到26906點，讓AI股倒一片，在台股全面拉回下，還是有強勢股撐住，設備股-巨漢(6903)逆勢大漲8%，此前沒跟著設備股龍頭-漢唐(2404)瘋漲，現在有機會還一個公道。

受惠AI帶動半導體建廠與高階廠務需求，巨漢在手訂單金額已攀高至85億元、創歷史新高，將自2025年起陸續認列，為營收與獲利奠定強勁基礎。巨漢董事會亦於10月決議赴美國成立子公司，未來將視客戶與市場需求推進美國及全球化據點布局，正式從台灣工程統包商邁向跨國整合型廠務服務公司。公司指出，今年Google、Meta、Amazon、Microsoft等巨頭明顯加碼AI資本支出，帶動先進封裝、資料中心與高階廠務工程需求上升，使巨漢接案動能大幅提升，且仍有多件大型案在洽談中，第四季起工程結構已開始改善。

公司強調，隨AI建廠周期啟動、美國與全球半導體基地加速成形，巨漢已展開跨國布局。董事會在10月通過赴美設立子公司，未來將視客戶需求推動在地化工程服務，並評估海外新據點，讓公司在AI基礎建設長周期中擴大成長動能。巨漢表示，團隊已準備好將過去高毛利模式複製至更大規模，隨接單能見度提升、轉型效益放大，2025至2026年營收與獲利可望持續穩定成長。

巨漢指出，雖今年毛利率由41％回落至28％，但主因接案結構從單一封測廠擴大至能源、儲能、公共工程與大型多元專案，屬轉型陣痛期，平均毛利率仍優於同業。

▲巨漢日K線圖(圖片來源:Yahoo股市)

