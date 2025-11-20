輝達財報噴出後 這檔被動元件才是關鍵漏網之魚

文 ‧ 杜立羽

▲圖片來源：鈺邦公司官網

今(20)日凌晨輝達公布最新財報，營收、獲利皆大幅優於市場預期，刺激盤後股價大漲超過6%，使得今日台股大漲超過846點，上漲3.18%，收盤收在27426.36點，其中族群明顯同步推升的落在PCB族群以及被動元件族群，其中值得特別注意的個股為輝達關鍵合作夥伴的鈺邦(6449)。

鈺邦為全球固態電容龍頭，主要產品類別為引線型DIP、捲繞型SMD(Vchip)和晶片型CAP，為輝達的重要合作夥伴之一，輝達GB200將近有8成捲繞型固態電容及3成CAP是由鈺邦供應，為了因應下世代產品的需求，公司也持續擴增產能，原定2027年擴產目標提前至今年完成，V-Chip產能將從Q3的8,500萬顆提升至1億顆，明年增至1.2億顆。CAP將從5,000萬顆提升到6,000萬顆，明年目標擴充至1億顆。

公司表示目前成功將重心轉向利潤率更高、成長潛力更大的應用領域，目前Hi-Rel CAP送樣予輝達測試認證中，對於後市仍樂觀看待AI伺服器和高階NB的訂單，成長動能將有望延續至明年。

公告10月營收達4.07億元，再創歷史新高，月增0.71%，年增22.85%，累計前1-10月營收達36.12億元，較去年同期增加29.36%，法人看好今年EPS有望挑戰7.5元大關，營運動能不減，股價拉回底部區間整理反而值得留意。

▲圖片來源：CMoney 6449 鈺邦 K線圖

操作觀察-短線上回測來到160價格，先前起漲點區附近，股價等待放量重新站回突破季線，可持續留意後市成長動能，重回200元站穩問題不大。

