文 ‧ 洪崇晏

輝達財報優於市場預期，為市場注入強心針，輝達股價於盤後交易大漲逾5%，也是為市場注入強心針，台積電ADR盤後跳漲超過3%。台股今(20日)以27212.91點開出，漲幅2.38%，漲勢一度擴大到910.61點，漲幅3.43%，來到27490.73點，把過去兩天跌的都漲回來。台積電開盤上漲55元來到1450元，隨後漲勢擴大漲65元，漲幅達4.6%，最高來到1460元。輝達第三季財報，本季營收達570億美元(約新台幣1兆7785億元)創下歷史新高，較上季成長22％，也比去(2024)年同期大增62%，全面優於市場預期。本季營收預測也強勁，輝達執行長黃仁勳更表示，市場對Blackwell 晶片「需求爆表」，駁斥AI泡沫疑慮。

廣告 廣告

今日跟輝達相關的股票都暴漲，尤其是矽光子，昨日龍頭-光聖(6442)一度被殺到999元，今日滿血復活攻上漲停板1105元，如果昨日勇敢抄底的投資人，今天一張又大賺10萬以上。

今年10月13日輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳迫不及待宣布，旗下首款採用矽光子CPO技術的網路交換器，得到甲骨文與Meta支持，「兆級參數等級的AI模型，正在讓資料中心轉變為『超級AI工廠』，而乙太網路平台Spectrum-X將成為連結百萬顆GPU（圖形處理器） 的神經系統。」

通訊領域一哥博通（Broadcom）也開始加速，不僅早在六月便搶先發布Tomahawk 6網路交換器，新品出貨時間更從兩年縮短至一年，力圖穩定在乙太網路架構九成市占率。兩強的重磅產品都使用關鍵的CPO技術，擦出的火花硝煙味十足。

這次矽光子又滿血復活後，下一次進場機會又要等到大拉回時，進場的時間點決定了賺錢與否，由矽光子產業的操作可驗證這件事。

光 聖 日 K 線 圖 ( 圖 片 來 源 : Y a h o o 股 市 )

▲光聖日K線圖(圖片來源:Yahoo股市)

理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--輝達財報報喜！台股狂漲900點 矽光子又滿血復活 光聖又漲停 - 理財周刊