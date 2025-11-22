輝達財報太猛也挨罵！全村的希望壓力山大 黃仁勳內部會議這樣說
財經中心／余國棟報導
AI霸主輝達（NVIDIA）19日盤後公布2025會計年度第三季財報，營收與獲利雙雙優於市場預期，並對第四季開出更亮眼銷售展望，然而在一片掌聲中，市場對AI概念過熱的疑慮再起，使輝達股價隔日由漲翻黑，週四反重挫3.15%。執行長黃仁勳隨後在20日公司內部會議中罕見發言，直言市場對AI的期待過高，無論公司怎麼做都被挑毛病。
輝達第三季營收達570億美元，每股盈餘1.3美元，均優於市場預期，CEO黃仁勳在法說會中強調目前Blackwell架構AI晶片需求「高到破表」，為AI伺服器應用與生成式AI發展持續注入動能，並駁斥市場關於AI泡沫化的說法。然而，即便財報如此亮眼，20日輝達股價卻反常下挫，市場情緒急轉直下，投資人對AI相關類股的本益比與未來需求出現雜音，成為壓垮多頭的變數。
根據商業內幕(Business Insider)報導，黃仁勳20日也罕見在內部會議上向員工吐露心聲，表示若業績不如預期就會被批評成「AI泡沫化證據」，但如果表現亮眼，又變成是在「助長泡沫」，不論怎麼做都被指責。黃仁勳也引用一些網路貼文，指出輝達的工作正幫助美國避免經濟衰退，儘管他對公司的財報結果感到「欣喜」，並為員工感到自豪。
不過，外界對輝達期望已經高到「做什麼都不對」的程度，像是網路上流傳的言論說AI泡沫正在擴大，但現實中卻是AI帶動整體經濟升溫。他也說：「如果我們業績不佳，那怕只差一點點，或看似不穩，全世界都會崩潰。這點毫無置疑，你們應該看看那些網路迷因，有看過嗎？」「大家基本上都說是我們在撐著整個星球，這話其實也不是沒道理」，他也打趣提到：「歷史上還沒有人能在幾週內讓市值蒸發5000億美元，要能辦到這件事，你的身價一定非常高。」
黃仁勳這番談話透露出輝達內部對市場情緒的無奈，尤其在AI領域幾乎無對手的情況下，任何風吹草動都被市場放大檢視。外界一方面對AI未來充滿想像，一方面又擔憂是否炒過頭，形成「亮眼財報也不討好」的矛盾場面。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
台股盤前／聯準會降息預期升溫！美股反攻台股有救了 下週有望紅盤開出
全美用電升空 它跟著電網投資飛！
定投族全面回歸！每月扣款戶數增加逾21萬 定投王還是它
台股上市超猛782家都在賺 AI賺翻這些族群如吞大補丸！
其他人也在看
輝達陷兩難！黃仁勳：財報好壞都被說AI泡沫
[NOWnews今日新聞]輝達近日剛公布Q3財報，盈餘、營收跟未來業務展望皆亮眼，但隔天公司股價和美股卻由紅翻黑，他20日在公司會議上感嘆，儘管交出令人驚豔的季度業績，但市場似乎並不領情。根據《商業內...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
黃仁勳大嘆裡外不是人：市場對輝達的驚人財報並不領情
Business Insider報導，人工智慧（AI）巨頭輝達執行長黃仁勳20日在全員大會上表示，市場對輝達上季的驚人表現，並不領情。 輝達19日盤後公布財報，不僅獲利締造新猷，黃仁勳也駁斥日益高漲的AI泡沫聲浪。隨著市場對AI題材的信心不斷擺盪，輝達股價本周初連跌兩天後在19日反彈收高，20日早盤也一度大漲逾5%，但漲勢急速收斂，最後以大跌3.2%做收。聯合新聞網 ・ 16 小時前
HHTD25／鴻海科技日迎輝二代！從調酒師努力轉型科技業 年薪曝光
許多科技人期待的鴻海科技日（HHTD25）今（21）日正式登場，開幕式邀請輝達創辦人黃仁勳的兒子、黃勝斌現身，成為活動最大亮點之一。他以輝達機器人產品線經理的身分出席。然而，美國矽谷長期有一項傳統：創辦人的子女多半避免涉足家族事業。不過，這項文化似乎正悄悄改變，而起點正是被譽為「AI教父」的黃仁勳兩名子女，他們先後進入輝達，並靠自身實力晉升要職，年薪更是超乎想像。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
輝達救全村 粉碎AI泡沫論
美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達19日公布第3季財報，營收較去年同期增長62％，達570億美元，創下歷史紀錄，緩解過去一周市場對AI泡沫化的擔憂。輝達執行長黃仁勳正面回擊「AI泡沫論」，稱Blackwell晶片銷售破表，且AI產業進入良性循環期、「AI是運算範式的世紀大遷移」。中時新聞網 ・ 1 天前
黃仁勳捍衛AI 打臉泡沫論 強調「看到非常不一樣的東西」
面對最近全球AI類股因泡沫憂慮遭致的賣壓，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在財報說明會談的第一件事，就是駁斥AI泡沫論，...聯合新聞網 ・ 1 天前
輝達「中國營收歸零」財報還是強到破表 外媒揭最大客戶：需求全由他們包辦
AI晶片龍頭輝達公布第3季財報，表現優於市場預期，營收達570億美元，季增22%、較去年同期成長62%，並預估下一季度營收可達650億美元。科技媒體《Wccftech》對此直言，這代表輝達已親自證實「AI潮仍在高速發展」，同時進入了AI產業的良性循環，最大功臣正是其產品Blackwell與Rubin系統。報導表示，在外界議論「AI泡沫」是否即將破裂之際，輝達......風傳媒 ・ 1 天前
「下一季是零，再下一季也是零」 黃仁勳估中國AI晶片市場規模上看2000億美元，呼籲川普政府快解禁
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日再度公開談論美中科技關係，強調在全球人工智慧（AI）競爭快速升溫的關鍵時刻，美國是否能夠進入中國市場，將深刻形塑未來的科技版圖。他指出，中國不僅是輝達的重要客源，更是支撐美國AI研發投入的重要市場，各界不能忽視其戰略價值。黃仁勳在美國時間 11 月 20 日播出的福斯財經網節目《The Claman Countdown......風傳媒 ・ 23 小時前
路透：川普政府將放行輝達出口中國H200晶片
美國川普政府傳出有意放行輝達（NVIDIA）出口先進AI晶片給中國市場，而這也是川普企圖緩和美中關係的最新措施。太報 ・ 5 小時前
Fed放鴿！12月降息機率升 美股全面收漲、台積電ADR反跌
威廉斯表示，就業風險已上升，而通膨壓力持續減退。其言論使市場對12月降息機率由前一日的約29%提升至近70%。美股主要指數表現， 道瓊指數上漲 493.15 點，收至46245.41點；納斯達克指數上漲195.035點，收在22273.083點；標普500指數上漲64.23點，收報6602.99點；費城半導體...CTWANT ・ 3 小時前
怨輝達成AI泡沫指標！黃仁勳：做不好被批評、做太好被質疑
怨輝達成AI泡沫指標！黃仁勳：做不好被批評、做太好被質疑EBC東森新聞 ・ 4 小時前
Fed放鴿！12月降息機率飆到70% 美股狂彈近500點全收漲、台積電ADR反跌
美國股市21日全面反彈，主要受到紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）意外「放鴿」刺激，投資人押注聯準會（Fed）12月降息的機率狂飆，市場情緒明顯回溫，四大指數全數翻紅。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
《科技》PCB股富喬 爆1,255萬元違約交割
【時報-台北電】台股高檔劇烈震盪，市場再傳翻車慘案，櫃買中心21日晚間公告，上櫃PCB股富喬(1815)爆出違約交割，由凱基科園、國泰台南兩券商據點通報，合計違約金額達1,255.72萬元，為上櫃市場今年第11件違約交割案，同時也是上市櫃市場合計的第13件。 台股近期吹起漲價風，記憶體、PCB、被動元件三大族群坐擁漲價題材，股價飆高音，在AI伺服器需求爆發下，帶動玻纖布材料供不應求，PCB玻纖布大廠富喬在此利多激勵下近期股價漲勢凌厲，11月最高飆上96.5元的歷史新天價，波段漲幅超過4成，吸引投資人熱錢搶進。 不過，受到AI估值過高、美聯準會12月降息預期下滑等利多衝擊，台美股市近來高檔劇烈波動，前波漲多股面臨沉重獲利了結賣壓。 就股價面觀察，以台股「T+2」交割來看，富喬19日下跌5.74％，20日隨即直奔漲停，21日則在市場恐慌性殺盤下再回檔5.43％，近三個交易日股價上沖下洗，投資人如乘雲霄飛車，因而引爆違約慘案。 至於整體上櫃公司21日違約交割金額買進、賣出合計總金額為4,730.57萬元，買進、賣出相抵後金額則為30.04萬元。(新聞來源 : 工商時報一鄭郁平／台北報導)時報資訊 ・ 56 分鐘前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《台北股市》台股跌近千點 國安基金：依市況妥適處理
【時報-台北電】台股21日指數下跌近千點，引發市場恐慌情緒。財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，台灣經濟基本面相當穩健，輝達財報顯示AI並沒有泡沬的現象，國安基金將視市場情況，妥適處理；金管會也指出，台股跌幅相對重、僅比韓股小，但基本面並沒有改變，將持續關注國際情勢變化，祭出相應政策。 據金管會統計，整體亞股來看，台股21日收盤指數為26,434.94點，下跌991.42點，跌幅3.61％，成交量約5,498億元，同時段（截至下午13:30）亞洲主要股市狀況，新加坡跌0.91％，上海跌1.37％，香港跌1.40％，日本跌2.23％，韓國跌3.64％，台股相對跌得較重。 金管會仍強調，台股基本面數據強勁。今年截至10月底，台股本益比約23.32倍，現金殖利率達2.35％、加計股票股利為2.43％，國內上市櫃公司今年截至10月底累計營收約40.09兆元，較去年同期增加12.51％。 就整戶擔保維持率數字來看仍維持高檔，截至今年11月20日，信用交易的整戶擔保維持率為173.54％。 阮清華於普發現金記者會後受訪時指出，台股近日下跌，主要是受國際、特別是美股影響，日、韓、港股也都全面下挫時報資訊 ・ 1 小時前
Fed放鴿！ 美股反彈四大指數全收漲、台積電ADR續跌0.88％
美國聯邦準備理事會（Fed）放鷹後再放鴿，週五暗示勞動市場轉弱讓降息有空間，激勵美股反彈，道瓊工業指數終場漲493點。AI（人工智慧）晶片大廠輝達跌0.96％、收178.91美元；台積電ADR跌0.8中廣新聞網 ・ 5 小時前
PCB股1表比》南電、景碩、欣興、健鼎、華通...8家選誰？4檔本益比不到20倍 連3年配逾10元息 龍頭法人喊買「這檔」：目標價升至4字頭
PCB上下游升價潮不斷，繼本土法人喊進ABF大廠南電，一舉將目標價從210元升至340元後，國內券商龍頭旗下投顧則是看好健鼎，除維持「買進」評級，目標價也由395元升至415元。中時財經即時 ・ 1 小時前
輝達堪慮？谷歌最新模型Gemini 3 Pro完全使用自家TPU 成本可能低了70%
美國人工智慧（AI）晶片巨頭輝達要開始擔心未來顯卡（GPU）銷售嗎？科技巨頭谷歌信傳媒 ・ 21 小時前
聯準會放鴿！美股報喜「道瓊飆近500點」 台積電ADR反跌
【國際中心／綜合報導】人工智慧（AI）泡沫化疑慮導致亞股重挫，不過聯準會今（21）日表示不排除近期降息後，盤中震盪的美股受激勵上揚，終場收高。壹蘋新聞網 ・ 1 小時前
川普引黃仁勳談話連發三文 紐時：兩人已成國際舞台夥伴
美國總統川普週三（11/19）在社群平台連發三則貼文，引用輝達執行長黃仁勳的話來強調自己促成最先進的晶片在美國製造。《紐約時報》報導，川普與黃仁勳的關係半年來大幅進展，輝達的人工智慧（AI）晶片甚至已成為影響貿易與和平談判的籌碼。太報 ・ 1 天前
《國際產業》川普政府大轉彎 傳擬准輝達H200晶片輸中 恐掀鷹派反對
【時報-台北電】路透等外媒21日引述知情人士指出，隨著美中關係緩和，美國川普政府正考慮批准輝達（Nvidia）H200晶片出口中國大陸。 匿名消息人士透露，近日川普政府內部討論允許輝達H200晶片出口中國，監管出口管制的美國商務部，也正對改變禁止向中國出口這類晶片的政策進行審查，目前華府尚未做出最終決定，這項討論也有可能不會實現。 不過，僅只是討論放行輝達H200晶片，也可視為川普政府在晶片出口管制立場上的重大轉變。 在中國方面，基於美國總統川普與中國大陸國家主席習近平10月底達成貿易協議，此舉可視為華府對北京的態度趨於友善，也有美媒評論，這意味著華府對北京讓步。另一方面，幾乎可以肯定此舉將受到華府對中鷹派反對，他們主要擔心向中國出口先進AI晶片，將有助於提升解放軍實力。 對輝達來說則是一次重大勝利。數月來，輝達執行長黃仁勳持續大力遊說川普政府解除對中國的晶片出口管制，強調限制出口已迫使輝達退出全球最大的中國半導體市場。 現階段川普政府批准出口中國的最先進晶片為輝達H20，H200晶片的性能是H20的2倍。H200晶片於2年前問世，較前一代H100有更多的高頻寬記憶體，能夠快速地處理資時報資訊 ・ 3 小時前