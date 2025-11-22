輝達財報太猛也挨罵！全村的希望壓力山大 黃仁勳內部會議這樣說

財經中心／余國棟報導

AI霸主輝達（NVIDIA）19日盤後公布2025會計年度第三季財報，營收與獲利雙雙優於市場預期，並對第四季開出更亮眼銷售展望，然而在一片掌聲中，市場對AI概念過熱的疑慮再起，使輝達股價隔日由漲翻黑，週四反重挫3.15%。執行長黃仁勳隨後在20日公司內部會議中罕見發言，直言市場對AI的期待過高，無論公司怎麼做都被挑毛病。

輝達第三季營收達570億美元，每股盈餘1.3美元，均優於市場預期，CEO黃仁勳在法說會中強調目前Blackwell架構AI晶片需求「高到破表」，為AI伺服器應用與生成式AI發展持續注入動能，並駁斥市場關於AI泡沫化的說法。然而，即便財報如此亮眼，20日輝達股價卻反常下挫，市場情緒急轉直下，投資人對AI相關類股的本益比與未來需求出現雜音，成為壓垮多頭的變數。

根據商業內幕(Business Insider)報導，黃仁勳20日也罕見在內部會議上向員工吐露心聲，表示若業績不如預期就會被批評成「AI泡沫化證據」，但如果表現亮眼，又變成是在「助長泡沫」，不論怎麼做都被指責。黃仁勳也引用一些網路貼文，指出輝達的工作正幫助美國避免經濟衰退，儘管他對公司的財報結果感到「欣喜」，並為員工感到自豪。

不過，外界對輝達期望已經高到「做什麼都不對」的程度，像是網路上流傳的言論說AI泡沫正在擴大，但現實中卻是AI帶動整體經濟升溫。他也說：「如果我們業績不佳，那怕只差一點點，或看似不穩，全世界都會崩潰。這點毫無置疑，你們應該看看那些網路迷因，有看過嗎？」「大家基本上都說是我們在撐著整個星球，這話其實也不是沒道理」，他也打趣提到：「歷史上還沒有人能在幾週內讓市值蒸發5000億美元，要能辦到這件事，你的身價一定非常高。」

黃仁勳這番談話透露出輝達內部對市場情緒的無奈，尤其在AI領域幾乎無對手的情況下，任何風吹草動都被市場放大檢視。外界一方面對AI未來充滿想像，一方面又擔憂是否炒過頭，形成「亮眼財報也不討好」的矛盾場面。

