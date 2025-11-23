輝達財報好也被罵！黃仁勳內部會議吐苦水：怎麼做都不對

輝達執行長黃仁勳感嘆，輝達現在怎麼做，都會被挑毛病。資料照。路透社



美股台股近日持續回檔，被視為「全村希望」的輝達（NVIDIA）雖財報亮眼，股價卻開高走低，AI泡沫化疑慮再起。美媒報導，輝達執行長黃仁勳週四在內部會議感嘆，市場對AI期待過高，無論公司怎麼做都被挑毛病。

輝達在美東時間週三（11/19）公布第3季財報，每股盈餘經調整後為1.30美元，優於華爾街預期，打臉AI泡沫的說法。不過，有法人質疑應收帳款集中度過高，投資人對AI相關類股的本益比與未來需求出現雜音，輝達股價重挫3.15%，美股台股週四走跌。

廣告 廣告

據美媒《商業內幕》報導，黃仁勳在一場內部會議向員工吐露心聲，如果業績不如預期，會被講成「AI泡沫化證據」，如果交出好成績，又會被說成「助長AI泡沫」。

黃仁勳說，市場對輝達期待已經高到「做什麼都不對」的程度，如果交出一個糟糕的季報，即使只差一點點，或看起來稍微不穩，全世界都會崩潰。

黃仁勳還提到，網路各種迷因「有些真的很誇張」，大家說輝達幫助美國避免經濟衰退，或是說輝達支撐整個地球，但其實也不無道理。他說，「歷史上沒有人在幾週內蒸發掉5千億美元，你得先值很多錢，才能在幾週內掉千億。」

儘管市場越來越難以滿足，黃仁勳強調，他對公司及員工表現引以為傲。

更多太報報導

成長11倍！我無人機出口今年前10月飆5475萬美元 輸往波蘭、捷克最多

林宜敬：台灣軟體業要做產品 才能創造更大價值

富邦集團家庭日登場！6千員工家人同樂用運動實踐永續減碳力