輝達財報將揭曉！ 鴻海科技日攜OpenAI宣布藍圖

這個星期有兩大財經重點，一個是即將揭曉的輝達最新財報，另一個則是週五(21日)登場的鴻海科技日。輝達釋出的最新財測，除了能讓投資人了解，目前AI市場的走勢，也牽動台廠供應鏈的股價和訂單變化；鴻海董事長劉揚偉則是透露，會攜手OpenAI，一起宣布未來的AI藍圖。

輝達執行長黃仁勳(11.04)說：「所有工作都會改變，你不會因為AI失去工作，你會因為會用AI的人而失業。」輝達執行長黃仁勳，再談AI對工作的影響，而他的最新成績單也即將揭曉，美國時間19日，輝達財報就要重磅揭曉。

輝達執行長黃仁勳(10.28)說：「如你所知2025年還沒結束，然後2026年也還沒有開始，但目前我們手上訂單量已經這麼多了，總額高達1兆美元的一半(5000億美元)。」

黃仁勳日前這番話，讓不少分析師對輝達充滿信心，但華爾街看法不一，被譽為「矽谷創投教父」的蒂爾，把持股全數賣出，不過摩根士丹利，把輝達目標價調升到220美元，美國銀行分析師也上調未來三年財測。

輝達執行長黃仁勳VS.鴻海董事長劉揚偉(2023.10)說：「這是台非常漂亮的車，非常適合年輕的情侶，就像劉揚偉跟我一樣。」

輝達表現勢必牽動台廠供應鏈，好夥伴鴻海的年度科技日，21日就要登場，今年黃仁勳的兒子黃勝斌，將親自出席，董事長劉揚偉也預告，會宣布和OpenAI的合作藍圖。

鴻海發言人巫俊毅說：「現在當然鴻海，在所謂的AI伺服器機櫃，有一個非常大的一個占有率，從這裡再往上延伸到更多的零組件，那往下游的話就再DOWN到，所謂的資料中心，那橫向的部分就是怎麼樣去，成為一個應用者或平台的營運者。」

包括輝達、AMD、甲骨文，各大巨擘紛紛以現金投資或提供股權，和OpenAI換取長期合作，被市場形容是「AI永動機」，鴻海是否跟著入列，讓台廠加入矽谷潮流，備受矚目。

