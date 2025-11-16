輝達財報將揭曉、鴻海科技日登場！ 但台股乖離率大修正壓力浮現

台股示意圖。資料照



聯準會降息恐放緩，美股14日漲跌互見，科技股反彈，華爾街本周聚焦輝達財報公布，鴻海科技日也在本周登場，AI股重振旗鼓就看這一周。投信法人表示，台股上半年暴漲萬點後，現階段因10月漲多、季線乖離率過大而面臨修正壓力，但仍可視為健康回檔，有利於台股結構，後市仍可期。

台股近期在短線漲多、評價面因素以及季線正乖離過大牽引，權值股承壓致使大盤出現拉回走勢，14日終場下跌506.06點，收在27397.5點，成交量6119.17億元。

廣告 廣告

安聯投信台股團隊表示，近期由於市場通膨前景出現雜音，全球主要央行對美國經濟狀況存在分歧，市場對聯準會12月降息的預期下降，美股表現相對波動，連帶台股科技股也受到影響。

就技術面而言，台股PB評價持續來到新高後，近期大盤指數走勢相對震盪，主要是反覆修正收斂季線乖離過大的現象；不過就基本面而言，AI發展、資本支出、企業財報及相關產業展望仍保持正向，2025年台股企業獲利成長有望在第三季財報公布後上修；

根據安聯台股團隊估算，2025年台股企業獲利成長5.8%較前次5.4%微幅上修，預期將隨第三季財報陸續公布而上調，2026年獲利成長率有望逐季增加、獲利年增率動能也有望漸增。

安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，觀察近期產業狀態，包括：AI算力成長下降刺激算力需求提升；大語言模型業者間市占率競爭隨AI愈普及而加劇，有利AI模型百花齊放且加速迭代；CPS資本支出持續擴張；第四季記憶體與NAND報價淡季不淡，AI晶片設計與製程愈趨複雜亦帶動測試介面供應吃緊。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，在AI樂觀前景支撐下，台灣相關供應鏈仍多處於滿載狀況，美中問題和緩有助於支撐市場投資信心；傳產整體2026年表現有望優於2025年，世足題材挹注紡織、製鞋相關；而油價下跌亦有助於相關產業毛利率表現；儘管現階段大盤指數因10月漲多、乖離率過大而面臨修正壓力，但應視為健康的回檔，有利於台股結構，後市仍可期。

更多太報報導

AI股就看這一周！輝達財報揭曉、鴻海科技日有請黃仁勳兒黃勝斌助陣

義大周年慶壓軸拚最強年增20%業績！ 總座：打造義大將成北高雄生活中心

鴻海最強Q3 前三季大賺1股本 劉揚偉預告明年更多訂單合作、展望非常看好!