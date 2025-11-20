輝達財報將讓科技股反轉！陸行之：但有遺憾

▲輝達今（19）日盤後公布2026會計年度第三季財報，營收570億美元，EPS調整後1.3美元。知名半導體分析師陸行之讚嘆，輝達「又要救全村了」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] AI龍頭輝達今（19）日盤後公布2026 會計年度第三季財報，營收570億美元，創下新高，每股盈餘（EPS）調整後為1.3美元，獲利與營收均優於華爾街預期，並釋出強於預期的第四季銷售展望。知名半導體分析師陸行之讚嘆，輝達「又要救全村」讓半導體、科技股反轉了。不過，他也說，唯一遺憾的是，輝達的庫存月數持續季增、年增。

輝達第三季營收達570億美元，較去年同期成長62%；調整後每股盈餘（EPS）為1.3美元，優於市場原本預估的1.26美元。公司指出，資料中心業務維持強勢，佔整體營收比重達90%，季增25%，年增66%，成為推動季度成長的核心動能。其餘營收來自遊戲、AI PC、專業視覺化、汽車與機器人平台。

廣告 廣告

第三季淨利319.1億美元，較去年同期的193.1億美元年增65%。輝達也預估本季調整後毛利率可達75%，較上一季的73.6%再度擴張。

對此，陸行之表示，市值王輝達的好數字、好指引又要救全村，讓半導體及科技股反轉了，不單是第三季營收季增25%，第四季居然還要再季度成長12至16%，都優於市場預期近4到5個百分點。

「但唯一遺憾的是輝達的庫存月數持續季增，年增」，陸行之說，當然有可能公司持續看好新產品出貨而增加庫存，「但供應鏈最怕的是大客戶買太多」，然後突然反轉，有待持續密切觀察。

值得注意的是，他暗諷，蘋果在創新方面不爭氣，估計今年前三季輝達已經成為台積電的最大客戶，2026、2027年「台積電1.6、1.4奈米的量產不是蘋果說了算。」

輝達執行長黃仁勳也在財報當天公布強調，公司當前一代GPU Blackwell的銷售表現「好到爆表」。「Blackwell晶片需求強勁，雲端GPU已全面售罄」，他表示，AI訓練與推論需求正在同步呈現指數型成長，全球AI應用正快速擴張，形成產業的「良性循環」。

根據多家法人研究報告的綜合觀點，市場普遍認為輝達本季成績「非常亮眼」，但也指出AI基礎建設的擴張已面臨能源、土地與電網的實體瓶頸，成為2026年後能否維持高速成長的關鍵變數。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

輝達財報揭曉！第三季盈餘、收入均超預期 Blackwell銷售破表

輝達財報發布前股價升近3%！美股受提振 主要指數皆收漲

投資美股3痛點！純網銀推碎股免千元 小資族可入手輝達等熱門股