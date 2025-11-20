輝達財報帶動台股強彈指數重回27000點之上 台積電盤中勁揚65元至1460元
輝達（NVIDIA）第三季財報優於預期，盤後股價勁揚，帶動台股觀望買盤回流，台積電盤中勁揚65元，帶動台股上漲逾900點後收斂，盤中高點27493.63點，低點27183.09點，高低落差達310.54點，盤中維持強勁漲勢。
10時43分左右，台股加權指數達27188.10點，漲607.98點，漲幅2.29%，成交金額3417.65億元。
台積電盤中漲65元至1460元，鴻海達238元，漲9元，台達電達965元，上揚71元；聯發科達1195元，漲35元。
輝達財報亮麗，帶動台積電等半導體股漲勢，半導體特用化學概念股同步走揚，台特化盤中高點303點，漲6.5%，晶呈科技高點214元，漲2.3%，三福化最高達101.5元，上揚2.42%；永光漲勢收斂至平盤，達興材料上漲3.01%後翻黑，在平盤附近游走。
半導體設備概念股走揚，弘塑、世禾、辛耘、志聖盤中分別漲3.37%、3.01%、2.99%、2.64%。
