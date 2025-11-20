輝達財報拯救全球股市！專家卻揭「還有一隻老虎」準備殺盤 美股落底時間曝光

全球AI龍頭輝達公布第3季財報，優異表現皆超出市場預期，同時也激勵到全球股市大漲。不過萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道中示警，雖然輝達財報堪稱完美，但「去了一隻狼來了一隻虎」，市場一因素將導致盤面強力反彈後再度回到整理，並預測美股落底的時間將落在這幾天。

蔡明彰表示，輝達第3季營收達570億美元、年增62%，比前一季年增56%再變強，顯示AI晶片爬坡的動能強勁，同時資料中心營收為512億美元、年增66%，更為強力，所以成長的動能仍在AI。

蔡明彰提到，而值得關注的是，本季預估毛利率75%，比上一季的73.6%還多，這代表什麼？「這一季記憶體狂漲，合約價大約都漲30%到50%，可是輝達的AI晶片都絲毫不受影響。」

不過蔡明彰也強調，股市最重要的是資金動能，而資金動能就是從聯準會的降息而來。但市場先前都預估，聯準會12月幾乎必定降息，結果現在美國勞工統計局表示，10月的非農就業數據延遲一個月，也就是12月16日再公布，可是聯準會早在12月10日就必須開會做決議，開完會以後才有數據，這樣怎麼決策？

蔡明彰指出，另外一個變數，就是聯準會剛釋出上一次的會議紀錄，結果顯示出內部對於降息出現空前的分歧，「一些人（Several）認為12月適合降息，但有許多人（Many）認為今年適合利率不變」，這個許多可能代表，有過半或接近半數的投票委員不支持12月降息。

蔡明彰說，所以市場預估12月降息機率從原本的100%，一路暴跌到33%，「所以有這隻老虎在後面威脅，股市可能反應輝達財報後大漲1天、2天，反應完以後又盤整了。」

蔡明彰分析，至於盤勢會整理到何時，由於美國總統川普表示「將在聖誕節之前公布下一任聯準會主席」，因此他預測美股的落底時間，可能是在聯準會12月10日做出決策之後，到聖誕節這段期間之內。

