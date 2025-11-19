輝達財報揭曉前泡沫疑慮升溫？富達：偏好新興市場股債看好中國
輝達財報公布前，今年第四季全球經濟、金融市場處於多重動能交錯的關鍵時刻。美股評價偏高及科技股權重創新高，引發市場對於股市泡沫的隱憂。企業基本面與盈餘成長仍具韌性，整體處於健康的擴張期。富達國際基金經理張宇翔表示，投資人宜持續分散資產、靈活配置，掌握全球結構性成長機會，並應對短期波動。
美國方面，投資人宜留意經濟呈現兩極化現象與利率政策轉向。2025上半年美國GDP再度上升，第三季數據同樣強勁，消費與投資雙引擎推動經濟增長更為均衡，減少急劇放緩憂慮。勞動市場仍顯脆弱，招聘速度放緩及失業率略升，壓抑消費信心，但部分就業減速反映自動化與AI改善產業效率的結構性轉型，而非經濟基本面轉弱。
聯準會10月會議降息一碼，未來利率走勢仍將取決於經濟數據與通膨壓力的變化。近期政府關門導致數據空白，市場仍在消化12月是否再次降息的不確定性，短線波動可能加劇。儘管部分委員不支持進一步降息，但隨著明年官員替換及投票成員更偏向鴿派，貨幣政策轉向寬鬆已成市場共識。
美股評價已接近2021年高點，市場集中度攀升，與90年代末網路科技泡沫確有相似之處。然而，即使大型科技企業資本支出激增，資產負債表穩健，去槓桿化明顯，財政赤字帶動利潤率上升，加上疫後生產力復甦，均有助降低系統性下行風險，短期無需過度悲觀，且隨結構性改善與新工具的運用有助提升市場調整效率，長期回報可期。
相較之下，歐元區成長疲弱。德國財政刺激僅帶來短期助益，法國政治不穩與關稅壓力使第三季企業盈餘修正幅度較大。強勢歐元與東亞商品過剩壓低物價，資薪增長放緩，預期歐洲央行將再降息一次。銀行信貸流動性改善，但標準仍偏緊，需留意未來政策調整。
中國方面，中美在韓國舉行峰會並宣布一年期關稅休戰，貿易緊張趨緩，提振市場信心。中國大陸在地經濟動能已見改善，包括財政刺激與針對家庭的支持措施推動消費回暖，製造業與房地產逐步穩定，全年GDP增長目標有望達4.5%，股市也自九月政策轉向後持續反彈。若外部環境再現挑戰，政策亦有進一步寬鬆空間，集中提振家庭收入與內需。
從資產配置角度，股票方面，富達維持加碼新興市場，特別是中國股市，對美國與歐洲維持中性，看好日本在財政刺激與企業改革支持下的潛力。
債券方面，對政府公債維持中性，偏好新興市場債及非投資等級債，對投資等級債保持謹慎。整體而言，短期波動難免，但全球經濟與企業基本面仍具支撐，市場結構性改善正逐步轉化為更穩定的表現，投資人宜審慎選擇並保持靈活，在風險可控下穩步鞏固資產配置。
