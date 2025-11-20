輝達財報救全村！陸行之點出「唯一遺憾」 研判台積電2產品未來非蘋果說得算

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。 圖：翻攝自NVIDIA Y直播影片 (資料照)

[Newtalk新聞] 美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）第3季財報遠高於預期，大力振奮市場，財測與未來營收展望也高於預期。知名半導體分析師陸行之形容，輝達的好數字好指引，又要救全村讓半導體及科技股反轉了。同時也點出此次輝達財報的「唯一遺憾」。

根據輝達公布的財報數據，第三季營收570.1億美元，高於市場預期的551.9億美元，創下歷史新高，也較前一季成長22%，年增幅高達62%，經調整後每股盈餘（EPS）1.30美元較預期好，資料中心仍是主要成長來源，營收512億美元高於市場預期的490億美元，較去年同期成長66%。在財測部分，輝達預計第四季營收650億美元，同樣高於市場預期的619.8億美元。

黃仁勳對於AI未來展望仍看好，他表示，Blackwell銷售火熱到難以置信，雲端GPU銷售一空，生成式AI訓練與推論需求正以指數型速度增長。他強調，「我們已進入AI的良性循環。AI生態系在各國、各產業快速擴張，基礎模型開發者與AI新創企業不斷湧現，AI正走向無所不在、全方位覆蓋的時代。」

陸行之隨後在臉書表示，經過11月份的科技股拉回，市值王輝達的好數字好指引，又要救全村讓半導體及科技股反轉了，不單是3Q25營收季增25%，4Q25居然還要再季度成長12~16%，都優於市場預期近4~5個百分點。

陸行之認為，唯一遺憾的是輝達的庫存月數持續季增、年增，一種可能是輝達持續看好新產品出貨而增加庫存，但供應鏈最怕的是大客戶買太多，然後突然反轉，這麼部分仍待觀察。

陸行之特別點出，值得注意的是，蘋果在推動創新方面不爭氣，他估計今年前三季度輝達已成為台積電的最大客戶，推測2026、2027年台積電的1.6/1.4奈米的量產，不是蘋果說了算。

