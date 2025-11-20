輝達財報消AI泡沫疑慮 民眾對台股樂觀指數逾14年新高

美AI晶片龍頭輝達(NVIDIA)公布最新財報，第三季營收和獲利超乎市場預期，打破市場對AI泡沫化的擔憂。台北股市今天(20日)反攻，一早開盤就上漲逾900點，收復27000點大關。根據國泰金控最新國民經濟信心調查，也顯示民眾對於台股的樂觀指數創下2011年3月、逾14年來的新高。

根據輝達公布的最新財報，第三季營收與獲利都超乎市場預期，資料中心業務年增66%仍是最大引擎。輝達執行長黃仁勳表示，當前這一代的Blackwell架構GPU晶片銷售情況已是「高到破表」(off the charts)，呼應近期銷售快速成長，也打破市場對於AI泡沫化的擔憂。

廣告 廣告

輝達最核心的晶圓代工夥伴台積電近期頻遭外資砍單持股，在輝達財報公布後，台積電20日在台北股市再擔綱領頭羊，引領AI相關類股，台股指數一開盤就大漲逾900點，迅速收復27000點大關。

輝達強勁的財報表現為整體AI產業投下定心丸，國泰投信指出，台股供應鏈可望受惠於伺服器需求的持續成長，未來市場焦點將聚焦於AI終端應用與生態圈的成長，除了台積電等半導體供應鏈，零組件與電腦周邊設備供應鏈預期也將受益。

另外，根據國泰金控20日公布的11月國民經濟信心調查結果，也顯示民眾對於台股的樂觀指數上揚至30.9，創下2011年3月、逾14年來的新高。國泰金控經濟研究處協理陳欽奇說：『(原音)過去這段時間在市場對AI這一塊的關注，當然昨天NVIDIA的財報數字算不錯，所以股市可能相對來講還會有一點支撐的力道，不過還是需要這一波從之前漲上來以後，到現在民眾的樂觀跟風險偏好都處在一個高檔，那後續的波動可能相對也會比較大一點。』

在台股的風險偏好部分，則是詢問民眾對於目前將現金或是定存轉入股票的投資意願，呈現出的風險偏好指數已經連6個月走揚，本月更達到20，是2024年7月、近1年半以來新高。(編輯：宋皖媛)