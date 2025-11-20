輝達財報表現超預期、AI股回神！科技市值型ETF00881今大漲逾3%

輝達（NVDA）在周三（19日）美股盤後公告財報、繳出優異表現，盤後股價漲逾 5%，美股四大指數皆收漲，連帶讓台股今（20）日盤中大漲逾 900 點，老牌市值型ETF——元大台灣50（0050）早盤漲近 3%，而聚焦科技股的ETF國泰台灣科技龍頭（00881）更漲 3.4%。 示意圖

[Newtalk新聞] 受到 AI 泡沫化疑慮影響，加權指數本周以來（11／17日～11／19日）跌逾 900 點，上演 26,500 點保衛戰，科技股傷痕累累，「權王」台積電（2330）領跌價格摜破 1,400 元至 1,395 元，鴻海（2317）及聯發科（2454）也重摔逾 5%。

輝達（NVDA）在周三（19日）美股盤後公告財報、繳出優異表現，盤後股價漲逾 5%，美股四大指數皆收漲，連動台股今（20）日開盤即翻紅，開盤即漲 632 點、盤中更一度大漲逾 900 點，老牌市值型ETF——元大台灣50（0050）早盤上漲近 3%，而聚焦科技股的ETF國泰台灣科技龍頭（00881）更上漲 3.4%。

國泰投信分析，00881 近日交易量增溫，周二台股大跌時，00881 成交量創下約 3 萬張，明顯較上周（11／10日～11／14日）的日均量呈近翻倍成長，顯見投資人對台灣科技龍頭股與 AI 應用前景仍具高度信心、越跌越買。

輝達公布最新財報，第三財季營收與獲利雙雙超乎預期，每股盈餘（EPS）1.3 美元，優於原先預期 1.25 美元，其中資料中心業務年增 66%，仍是最大引擎。執行長黃仁勳表示，當前這一代 Blackwell 架構 GPU 晶片的銷售情況，已是「高到破表」（off the charts）的程度。呼應近期銷售的快速成長，也打破市場對 AI 泡沫化的擔憂。

輝達強勁的財報表現，為整個 AI 產業投下定心丸，台股供應鏈可望受惠伺服器需求的持續成長。未來市場焦點將聚焦於 AI 終端應用與生態圈的成長，除了台積電等半導體供應鏈外，零組件與電腦周邊設備供應鏈也預期將受益。

國泰台灣科技龍頭ETF基金經理人蘇鼎宇指出，回測過去 16 年（2009／1／5～2025／10／31），加權報酬指數漲幅 994.3%、電子類報酬指數 1,604.4%，遠勝金融保險報酬指數 535.4%、水泥類報酬指數 190.8%、鋼鐵類報酬指數 170.7%，顯見從長線來看，電子類股是台股領頭羊；

進一步觀察產業，今年來截至10／31日含息報酬，半導體族群約 36.3%、電子零組件為 69.2%、其他電子約 43%、電腦及周邊設備為 24.3%，顯示半導體與電子零組件等，仍是今年台股主要成長動能。00881 成分股當中的 AI 族群權重約 95.51%，包含三大權指股台積電、鴻海、台達電，及聯發科、廣達、緯創、台達電、英業達、仁寶等，一檔掌握 AI 商機。

國泰投信ETF研究團隊分析，台股今年從低點以來，已漲超過萬點，市場浮現 AI 泡沫化擔憂，加上降息預期降溫，利空衝擊下，股市難免高檔震盪，但觀察現階段，台股電子類評價未過 2024 年高點，整體漲勢並未脫離基本面，市場逢高調節，反而是中、長線投資人找進場機會的好時機。建議可採定期定額或逢低加碼ETF方式，掌握 AI 長線成長。例如鎖定台灣科技股 00881，精準投資供應鏈上下游，會比單純用市值篩選的ETF，更加聚焦各大科技產業的投資價值，把握類股輪動的投資機會。

展望 2026 年，隨著主要央行進入更溫和的貨幣政策路徑，企業的資本支出與跨國投資活動可望回溫，科技產業在 AI、半導體、高效能運算與綠能轉型的推動下，持續成為帶動全球投資情緒的核心動能，各國政府也將加大基礎建設與能源轉型的投入，使科技類股進入新一輪成長循環。

