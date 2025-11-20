輝達財報超出預期 黃仁勳打臉華爾街分析師：外界對AI泡沫疑慮和公司看到的不一致

輝達公布財報，第三季營收570億美元，超出市場預期551.9億美元，黃仁勳說，AI泡沫並不存在。（圖片來源／輝達官網）

輝達公布財報，第三季營收570億美元，超出市場預期551.9億美元，較去年同期成長62％，毛利率73.4％（第二季72.4％），EPS達1.3美元，受此激勵輝達收盤大漲5.16美元，收在186.52美元，台積電ADR則上漲4.46美元，收在282.37美元，AMD則下跌6.74美元，收在223.55美元。

美股三大指數全數收高。標普500上漲24.84點、漲幅0.38%，成功終結連跌；那斯達克指數也止跌上漲，終場漲131.37點、漲0.59%；道瓊指數小漲47.03點、漲幅0.10％。

輝達營收超乎預期，率領美股指數反彈

輝達的570億元營收裡面，來自GPU的銷售就佔512億美元，黃仁勳宣布 Blackwell 平台銷量爆棚、雲端GPU全面售罄，運算需求無論在訓練端或推理端都持續加速，

輝達的資料中心占營收達90％，黃仁勳說「BLACK WELL大賣，雲端GPU銷售一空」（圖片來源／輝達官網）

「外界對AI泡沫的疑慮與公司觀察到的情況並不一致」電話會議中，黃仁勳說「BLACK WELL大賣，雲端GPU銷售一空。」

黃仁勳指出，資通訊產業正同時面臨三大平台轉換—加速運算、生成式AI，以及代理型與實體AI三者都將為基礎建設帶來持續成長，而輝達在每一項變革中都扮演核心角色。

數據中心指數級成長，AI泡沫並不存在

他對GPU展望依舊是「呈指數級成長」。所謂指數級成長，是指去年第三季到今年第三季，來自GPU（AI資料中心）的營收分別是307.7、355.8、391.1、410.9、512.5億美元。

其餘產品應用第二大類營收為遊戲的42.65億美元，上一季是42.87億美元。其餘產品銷售都不到10億美元，尤其來自汽車的需求成長微弱，上一季是5.8億美元，這一季是5.9億美元。

美國的財經媒體對輝達的資料中心占營收達90％的看法兩極，一派認為AMD的資料中心占營收50％，因此還有成長空間，尤其Open AI有占AMD但另一派認為，輝達占90％表示對市場有主宰力，大者恆大。美國《CNBC》那時的頭條是輝達營收超乎預期，股價強勁上漲。

