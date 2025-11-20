輝達財報超預期！道瓊狂飆600點 台積電ADR也衝高3％
美股20日開盤後大幅上揚，主要受到晶片大廠輝達（NVIDIA）最新一季財報表現亮眼的提振。道瓊工業指數跳漲600點，漲幅達1.4%；那斯達克指數上漲470點，漲幅2%；標準普爾500指數則上揚110點，漲幅近2%。台積電ADR上漲近9美元，漲幅約3%，而輝達股價更是一度飆升8美元，漲幅超過3%。
根據CNBC報導，輝達的季度財報不僅在營收與獲利上超越華爾街預期，其第四季營收展望也遠高於市場預測。執行長黃仁勳表示，新一代 Blackwell 晶片的需求「強到爆表」，並駁斥了外界關於「AI泡沫」的質疑。輝達的樂觀展望顯著提振了市場對AI相關產業的信心，帶動其他晶片與科技股同步走高，包括超微（AMD）、博通（Broadcom）以及電力基礎設施企業Eaton等。
此外，美國當天公布的9月非農就業數據也為市場增添助力。根據美國勞工統計局的數據，9月新增就業人數達11.9萬人，雖超出市場預期，但失業率從8月的4.3%微升至4.4%，顯示勞動市場仍處於疲軟狀態。同時，聯準會10月會議紀錄顯示，官員對於是否需要進一步降息存在分歧，部分官員認為今年內可能不會再有降息行動。
輝達的財報與市場動態再次帶動AI相關股市的回溫，這對近期因估值過高及融資環境挑戰而降溫的AI市場而言，是一劑強心針。
延伸閱讀
股匯不同調！台股狂漲新台幣連8貶續寫近7個月新低
「美股有事、台股就有事」蔡明彰驚曝向下反轉訊號
美股為何突然連續重挫？摩根大通揭關鍵內幕
其他人也在看
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 13 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
記憶體股被猛錯殺？外資反手點火這3檔 喊明年獲利狂飆2股本...目標價直接飛到5字頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群昨（19）日在大盤重擊下全線潰逃，南亞科與旺宏爆量下殺，華邦電解禁後更是連續2天跌不停，群聯、威剛、宇瞻、商...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
10月獲利「年增1145%」！這「被動元件廠」開盤即攻頂 電零股8檔飆漲停最強勢
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週三在科技股領漲下，主要四大指數震盪收高，市場看好AI晶片巨頭輝達（Nvidia）財報，輝達盤後也公布了2026財年第三季...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
【Yahoo早盤】輝達救全村！台股飆漲900點創史上第二大漲點 分析師林漢偉：錯過早盤等午盤
輝達第三季財報表現優於預期，美股主要指數強彈，激勵台股今（20）日量價齊揚，開在27212.91點，上漲632.79點盤，早盤漲點一度擴大至900餘點，來到27,493點。摩爾投顧分析師林漢偉開盤後受訪表示，指數原本就有墊高動能，搭配輝達利多題材，使得加權指數漲勢強勁，盤中可留意27,310點關鍵位置，若能守穩，指數就有機會持續強勢。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前
Cloudflare全球大當機！X、ChatGPT、Canva全受影響，市值一度蒸發千億
美國網路基礎設施公司 Cloudflare（NET）18 日發生大規模故障，導致眾多網站與應用程式的服務短暫中斷，包括社群平台 X（原 Twitter）、ChatGPT 以及設計平台 Canva 知名服務通通遭殃，全球用戶短時間內無法正常存取。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
記憶體狂飆5成掀PC產業海嘯？卻遭喊跌2成、大摩點名「7巨頭」中箭 宏碁陳俊聖：DDR5將翻船
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體價格從下半年一路狂奔，漲幅上看5成，市場震盪迅速擴大，不僅TrendForce預估明年PC出貨量可能重摔超過2成，摩根士丹...FTNN新聞網 ・ 1 天前
搶賺100萬元！興櫃股王鴻勁申購今截止 2日已凍結市場資金1958億元
興櫃股王鴻勁（7769）預計27日掛牌上市，統計辦理公開申購2日共吸引13萬1,018人參加，以承銷價1,495元計算，共凍結市場1958.7億元資金投入抽籤。今（19）日為申購最後一天，早盤股價上漲逾4%，現增行情價有撐，若加計今日預估抽籤人數有望來到17萬人，三日凍結市場超過2500億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
統一收購家樂福 301億成交 將躍居超商、量販第一大零售集團
統一併購台灣家樂福之後，一年約為集團注入約800億元營收，更具有全通路的零售優勢，包含超商、超市、量販、百貨，也讓台灣零售市場進一步「本土化」，以重要市占率來看，統一成為台灣超商、量販第一大，超市第二大的零售集團。聯合新聞網 ・ 1 天前
輝達「美國製造」功臣！3大台廠被點名：未來4年擴大布局
AI巨頭輝達再度端出「救世主級」財報，最新財報開紅盤，強到直接把整個市場的AI泡沫疑慮一腳踹飛，輝達財務長克瑞斯（ColetteKress）在今（20）日清晨舉行線上法人投資會議上，點名台廠，包括鴻海、緯創、矽品精密（已併入日月光集團）及其他夥伴合作，未來4年將擴大輝達在美國布局。中時財經即時 ・ 9 小時前
AI信仰回歸台積電暴衝 台股噴846點寫史上第二強/黃仁勳再秀「鈔能力」外資集體喊高輝達目標價/PCB熱浪再起 金居金像電亮燈衝鋒｜Yahoo財經掃描
美股周三在輝達財報公布前表現亮眼，科技股跌深反彈，投資人一邊等待AI龍頭關鍵財報、一邊消化聯準會會議紀錄釋出的「降息恐拖累抗通膨」訊號，四大指數震盪收高。道瓊工業指數上漲0.10%，標普500指數上漲0.38%，那斯達克指數上漲0.59%，費城半導體指數勁揚1.82%。盤面上，Alphabet在最新一代AI聊天機器人Gemini3帶動下創歷史新高，半導體設備股則受「可能延後加徵半導體關稅」傳聞激勵普遍走揚。盤後輝達端出遠優於預期的財報與財測，第三季營收大增、GPU需求被形容為「爆量」，股價盤後大漲逾5%，台積電ADR同步走高約1.6%，為今日亞股與台股強彈提前暖身。 亞股今早全面受惠輝達利多與美股止跌上攻，日股大漲2.65%，韓股走揚1.92%，港股小幅收漲，上證指數也跟著走揚，區域市場風險偏好明顯回溫。 台股今（20）日受輝達財報利多助陣，上演報復性反彈，早盤一度大漲逾900點，終場收在27426.36點大漲846.24點、漲幅3.18%，改寫史上第二大單日漲點，成交值5779.23億元。電子權值股成為多頭主攻部隊，台積電(2330)大漲60元收1455元，聯發科(2454)勁揚25元收1185元，鴻海(2317)也上漲7.5元收236.5元，帶動AI伺服器、PCB及高階材料相關族群全面走強，盤面資金明顯回流電子權值與AI供應鏈。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 5 小時前
台股ETF定期定額夯！存股族最愛10檔揭曉 0050人氣最火燙、這半導體ETF冒出頭
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導根據投信投顧公會統計，2025下半年來至10月止，台股ETF定期定額買氣爆夯，包括每月扣款戶數、筆數都同步出現連續4個月正成長...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
台股拉回免驚？ 李永年喊「第5波還沒來」：有望上看46000
台股近期震盪加劇，從11月3日的高位28554點迄今，截至昨（18日）收報26756點，已經下跌近2100點，令人好奇是否展開第四波回檔修正，對此啟發投顧分析師李永年認為，台股現階段尚未真正進入第五波，可能還會回檔1~2個月才會進入主升段，屆時有機會上看34000點，倘若走勢延續，預估末升段（真正的第五波）有望上看46000點。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
台股低接的時機到了？ 專家揭「反彈2條件」：不能跟4月比
台股近來連日震盪，1週震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對於外資賣壓、科技股回檔與AI族群獲利了結，使大盤走勢急速轉弱，許多投資人好奇，是否再度重演4月美國總統川普開啟關稅戰後的大幅修正。然而，財經專家「股魚」今（19）日提出不同觀點，「不能跟4月比」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
甜甜價要來了？台積電跌破1400元大關 專家稱進場與否就看「這1天」
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台積電（2330）今（19）日股價收盤落在1395元，跌破1400元關卡，且已是連2跌，跌幅達3.46%，引發外界熱議，市場上也開始出...FTNN新聞網 ・ 1 天前
輝達亮眼財測重振市場信心！市值盤後飆增2200億美元
據《路透社》報導，這份結果至少暫時安撫了，因擔心AI熱潮脫離基本面而緊張的投資人。全球市場一直以這家晶片設計商作為風向球，觀察數十億美元投入AI基礎建設是否真正反映實質需求，抑或形成一場AI泡沫。在財報公布之前，市場疑慮已使輝達11月股價下跌近8%，而該股在過去3年...CTWANT ・ 15 小時前
ETF太熱！占大盤成交比重首破一成 0050單日破161億元排第一
ETF太熱！台股震盪「內資」成為多軍穩盤要角，據證交所資料顯示，指數型基金ETF光昨（18日）天一天總成交金額將近670億元，突破11月5日的600億元紀錄，占大盤整體交易首度突破一成，改寫新高紀錄，而光一檔0050（台灣50指數）成交161億元、占四分之一，其他台股成交量前20大榜單，ETF就占了將近一半的9檔，可見人氣之熱絡。資深證券分析師呂漢威教2招，讓ETF投資人如何在高檔震盪中「安全持盈保泰」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
中工股價亮燈跌停至15.2元！2專家：處置期結束、短線建議避開
捲入經營權之爭的個股中工（2515）今（19）日股價盤中一度暴跌，截至上午10點25分已亮燈跌停至15.2元，成交量破2.5萬張。分析師指出，此波下跌主要受經營權題材下的籌碼鬆動影響，而非基本面惡化；同時也與處置股期間結束後大量獲利籌碼釋放的自然賣壓有關，短線操作者若股價跌破月線15.4元應謹慎因應。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
熱門股／記憶體還能撐？ 7檔受惠順序出爐
投資市場過去三個月以來已有高度共識，AI推論落地正帶來人工智慧全面進入社會的各個層面，包括中小企業、所有次產業之企業與法人團體，加上不同消費領域的終端裝置，如高中低階智慧手機、穿戴裝置、個人電腦與智慧家庭裝置等。富邦評估，受惠廠商將以IDM 廠最直接，IC設計與模組業者次之，封測廠居第三，投資建議首選個股（順序不代表偏好程度）包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、宜鼎（5289）等。次要個股可留意力成（6239）、愛普*（6531）與旺宏（2337）等。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前