輝達財報超預期！道瓊狂飆600點 台積電ADR也衝高3％

美股20日開盤後大幅上揚，主要受到晶片大廠輝達（NVIDIA）最新一季財報表現亮眼的提振。道瓊工業指數跳漲600點，漲幅達1.4%；那斯達克指數上漲470點，漲幅2%；標準普爾500指數則上揚110點，漲幅近2%。台積電ADR上漲近9美元，漲幅約3%，而輝達股價更是一度飆升8美元，漲幅超過3%。

根據CNBC報導，輝達的季度財報不僅在營收與獲利上超越華爾街預期，其第四季營收展望也遠高於市場預測。執行長黃仁勳表示，新一代 Blackwell 晶片的需求「強到爆表」，並駁斥了外界關於「AI泡沫」的質疑。輝達的樂觀展望顯著提振了市場對AI相關產業的信心，帶動其他晶片與科技股同步走高，包括超微（AMD）、博通（Broadcom）以及電力基礎設施企業Eaton等。

此外，美國當天公布的9月非農就業數據也為市場增添助力。根據美國勞工統計局的數據，9月新增就業人數達11.9萬人，雖超出市場預期，但失業率從8月的4.3%微升至4.4%，顯示勞動市場仍處於疲軟狀態。同時，聯準會10月會議紀錄顯示，官員對於是否需要進一步降息存在分歧，部分官員認為今年內可能不會再有降息行動。

輝達的財報與市場動態再次帶動AI相關股市的回溫，這對近期因估值過高及融資環境挑戰而降溫的AI市場而言，是一劑強心針。

