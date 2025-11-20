輝達財報一片叫好！ 《大賣空》貝瑞再示警：混淆價值創造





輝達公布2026財年第三季財報，財報及財測皆優於市場預期，執行長黃仁勳更透露全球AI訓練與推理需求處於指數級暴衝階段，一番談話替市場注入強心針，市場也普遍將財報結果視為牽動整體AI行情的重大關鍵，對此電影《大賣空》（The Big Short）主角本尊麥可貝瑞（Michael Burry）也發表評論，他點名有些市場觀點認為3、4年前的晶片由於被完全提列折舊，其使用壽命就會延長，這種想法混淆實際利用率和價值創造。

根據美媒《BENZINGA》報導，麥可貝瑞於X平台上再次對AI產業開火，他指控多家領跑的AI企業與雲端超大規模業者（hyperscalers）透過「可疑的收入認列」與「不合理的折舊方式」來美化財報，並強調市場遲早會將這些現象視為詐欺。

根據貝瑞描述，多家AI企業透過循環式資金流來堆砌營收，還強調「所有列出的公司都有可疑的收入認列」、「真正的終端需求極小」、「大多數客戶的資金來源其實都是由其供應商提供」。

面對外界質疑誤解大型科技公司AI資本支出折舊方式，貝瑞反駁表示，科技企業將AI晶片折舊年限拉長的做法並不合理，尤其某些市場觀點認為舊晶片仍被使用，因此折舊年限應該更長，「把物理使用率與價值創造混為一談，但被使用不代表有盈利能力，GAAP講的是經濟利益。」

貝瑞還將AI業界情況比喻為航空業，指稱航空公司會在假期保留老舊機隊以應對需求高峰，但這些資產僅有極低獲利能力，實際上「不值多少錢」。他還提到NVIDIA A100 GPU（2020年推出）每單位運算需耗費的電力是H100的2~3倍，電力成本也高2~3倍，同時輝達宣稱Blackwell世代在推理（inference）上的能效比H100高出25倍，這說明硬體代際差異巨大，使延長折舊年限難以合理化。

不過報導提到，多位市場專家對貝瑞的折舊論點抱持質疑，其中包括《大賣空》另一名主角原型史蒂夫艾斯曼（Steve Eisman），他曾公開表示折舊延長不會對AI投資的長期結果造成重大影響，還表示「不覺得貝瑞的疑慮有那麼重要」，此外前Google高層大衛弗里德伯格（David Friedberg）也認為貝瑞的觀點有誤，並且強調折舊年限拉長反映的是資料中心架構的演進，「7、8年前的晶片仍在滿載運作」，但即使面對批評聲浪，貝瑞顯然仍堅持他的觀點，並持續質疑AI熱潮背後的財報品質。

