輝達財報／牽動台股29000點變化 三情境曝

財經中心／廖珪如報導

輝達財報已成為全球AI景氣溫度計，由於台廠夥伴眾多，也牽動台股能否站上29000點。（圖／翻攝自YT @Nvidia）

輝達（NVIDIA）將於 11 月 19 日美股盤後公布 2026 財年第三季財報，永豐投顧認為這項結果被華爾街視為「全球 AI 景氣溫度計」。在 AI 估值泡沫討論升溫、軟銀大舉出清持股等不確定因素下，市場將測試輝達是否仍具備帶動整體科技股的領漲能力。

市場目前預期輝達本季營收將達約 549 億美元，年增 56%，每股盈餘 1.25 美元，年增 54%。永豐指出，儘管近期市場波動加劇，多數機構投資人依舊維持正面看法，預估本季營收實際落點可能位於 560 至 570 億美元區間，並且未計入中國市場貢獻，顯示實際值仍具上修空間。

廣告 廣告

中長期前景看好

華爾街對輝達中長期前景亦普遍看好。高盛將目標價自 210 美元上調至 240 美元；摩根士丹利維持 210 美元；Loop Capital 更大幅提升至 350 美元。依據 48 位分析師共識，平均目標價達 239.30 美元，相較現價仍有近三成上行空間。多家外資機構認為輝達資料中心業務動能仍強，高盛甚至預估其年度資料中心營收可能較市場預測高出 600 億美元。市場也持續引用黃仁勳先前提到的「 5,000 億美元 Blackwell 訂單」，視為 2025–2026 年 AI 生態圈需求強勁的具體指標。

在供應鏈角度，新一代 Blackwell 平台的銜接進度將是財報關鍵。市場消息提到，B200 已量產、B300 開始出貨，GB300 則預計第四季放量。永豐認為，Blackwell 全面投產後，第三季營收要優於輝達官方給出的 540 億美元指引「並非難事」。毛利率是否回升至 75％ 以上，以及管理層對下一代 Rubin 架構的明確指引，將成為左右盤後行情的重要變數。

資金從AI撤出？

但市場在樂觀中也出現新的隱憂。永豐指出，軟銀日前以約 58 億美元出售 3,210 萬股輝達股票，引發外界擔憂資金正在從 AI 產業撤出。此外，OpenAI 的運營成本爭議升溫，也讓市場重新檢視 AI 商業模式的短期獲利能力。選擇權市場隱含波動率已升至 54.34%，遠高於歷史波動率 41.95%，顯示投資人普遍預期財報後將出現劇烈震盪。

永豐並推演三大財報情境。若財報大幅優於預期、營收突破 570 億美元、毛利率回升至 75％ 以上，股價雖可能上漲，但因市場預期「已被拉滿」，漲幅可能僅在 3–5％。若財報與預期相當，股價反應可能偏向中性震盪，波幅約在 ±2%。真正具風險的情境是營收未達 540 億美元下限，或下季展望低於 600 億美元，此情況恐引發科技股普遍回檔，輝達股價可能下跌 8–15%。

輝達外溢效益

對台股而言，輝達財報的外溢效果更為直接。永豐指出，近期適逢台指期結算，疊加輝達財報可能放大波動，使外資籌碼變化成為關鍵觀察點。儘管短線行情震盪加劇，但法人普遍認為台股年底前挑戰 29,000 點的機會仍在，主因 AI 產業需求未變、台積電 3 奈米與 2 奈米製程訂單穩定、CoWoS 產能持續供不應求。

報告建議，短線投資人應避免過度押注單一方向；中長期投資者宜逢低布局具備技術護城河的 AI 供應鏈龍頭，例如台積電、日月光投控、鴻海與相關散熱／電源模組廠。最終股價關鍵，將不再是單季數字，而是輝達如何透過 Rubin 架構與 2027 財年展望，重新定義 AI 運算架構的成長曲線。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

經濟部發錢了！ 3台廠技術好威

盤前／CPO輪動又來 概念股10檔

盤前／鴻海科技日前 黑馬16檔必收

