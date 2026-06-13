輝達賀SpaceX上市！秀出黃仁勳影片 馬斯克也轉發：期待深化合作

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馬斯克的太空探索科技公司SpaceX即將首次公開募股。路透社示意圖



太空探索公司（SpaceX）周五（12日）正式掛牌上市，大漲 19.34%，市值突破2.1兆美元，躋身美國市值第6大上市公司，馬斯克總財富跨越1兆美元。輝達（NVIDIA）立刻PO出執行長黃仁勳（Jensen Huang）觀看SpaceX火箭發射的影片表達祝賀，馬斯克 (Elon Musk) 本人也轉發並表達雙方進一步合作的意願。

輝達賀SpaceX上市秀出黃仁勳影片，馬斯克也轉發。（圖／翻攝X）

輝達在官方X平台發文，表示「由衷祝賀SpaceX團隊成功完成歷史性的首次公開募股（IPO）！他們正引領太空事業及人工智慧的下一個前沿領域」。

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輝達指出，NVIDIA與SpaceX的合作已近十年，從2016年交付全球首台NVIDIADGX-1超級電腦，到如今客製化的DGX Spark，「我們始終致力於突破加速運算的極限，為太空探索的未來提供動力」。

輝達賀SpaceX上市秀出黃仁勳影片，馬斯克也轉發。（圖／翻攝X）

馬斯克也在個人X平台轉發輝達的貼文，表示「期待將我們與輝達激動人心的合作關係提升到新的高度」。

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