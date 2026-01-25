輝達資深女董事請辭！仍持14.3萬股 市值逾8億台幣
全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）近日傳出董事會人事變動。根據該公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新文件顯示，任職超過10年的資深董事帕西斯·德雷爾（Persis Drell）已於1月20日正式辭去董事職務。
根據公告內容，德雷爾辭職的主要原因是「尋求新的職涯機會」，並未涉及公司營運、內部治理或政策分歧。她的離任使輝達董事會成員人數由原本的11人減少至10人，並在薪酬委員會中留下了一個空缺，未來的接任人選備受市場矚目。
德雷爾自2015年加入輝達董事會，見證了公司從傳統GPU製造商成功轉型為全球AI運算及資料中心基礎設施核心供應商的關鍵十年。她曾任史丹佛大學工程學院院長，學術背景涵蓋物理、材料科學與工程領域，對輝達的技術策略發展貢獻良多。
根據輝達最新的申報資料，德雷爾目前仍持有約14.3萬股輝達股票，按2026年1月23日的股價計算，市值約2600萬美元（約合新台幣8.1億元）。市場人士指出，雖然輝達強調此次人事變動純屬個人生涯規劃，但在AI產業快速成長、公司市值屢創新高的時期，這一高層變動仍引發外界對董事會結構及未來策略布局的關注。
