輝達超人現身！Blackwell把AI伺服器「從疑慮救到滿載」





輝達（NVIDIA）於今（19）日公布最新財測，再度向全球證明AI熱潮不但沒有降溫，反而全面擴大。第三季營收與獲利雙雙大幅超越市場預期，並預告下季營收將上看650億美元（約2兆元新台幣）。此驚人數字也帶動盤後市值暴漲逾2000億美元（約6.24兆元新台幣），財經專家曝「Blackwell正在把整個週期從疑慮一路救回『滿載狀態』」。

輝達財測亮眼，在台積電任職多年、具有18年操盤經驗的基金經理人沈萬鈞，今（20）日於《萬鈞法人視野 WJ Capital Perspective》粉專重點解析指出，這次財報最大亮點，就是被視為「AI 超級心臟」的Blackwell需求持續加速，而且完全看不出市場過去兩季擔心的放緩跡象。

他寫道：「輝達這次法說，Blackwell帶動的資料中心需求正在持續放大，而且完全看不出市場過去兩季擔心的放緩跡象。第三季營收、獲利全面超預期，下季給出650億美元的展望，在這樣的基期上還能再往上推，就是AI基礎設施的資本支出（capex）確實還在加速。

Blackwell火力全開 資料中心單季512億美元創新高

沈萬鈞表示，本季輝達資料中心營收飆上512億美元（約1.6兆元新台幣），其中最核心的Compute（運算）便占430億美元（約1.3兆元新台幣）。沈萬鈞表示，這數字證明客戶不是補庫存，而是「真正從架構端擴大算力」，代表AI基礎建設仍深度擴張。

更意外的是，輝達管理層直接透露，目前最搶手的已不是Blackwell第一代，而是Blackwell Ultra版。這代表客戶直接跨代升級，以取得更佳TCO（Total Cost of Ownership，總持有成本），不再等待Hopper（前一代架構）退場。

六年前的A100仍滿載 AI算力是長週期基建不是泡沫

輝達強調：「六年前推出的A100 GPU（圖形處理器）至今仍處於滿載。」沈萬鈞指出，這意味AI運算並非短期模型熱潮，而是Compute Layer（算力層）長週期基礎建設，舊平台不退、新平台持續堆疊，形成需求底部更深、成長斜率更陡的局面。

AI正全面落地商用推論 需求連續性反而更強

外界最擔心AI是否 Overbuild（超額建置），但輝達最新客戶組合顯示出驚人變化，沈萬鈞寫道「但這季的客戶組成已經不是只有雲端五強。企業私有雲、產業別推論、主權 AI、機器人與自動化應用都在放量。AI 不再只是模型展示，而是真正商業化落地的推論階段，因此需求的連續性更強。」他表示其他部門雖然不是主力，但增長同樣穩定：遊戲、專業視覺化、AI 工作站到車用機器人，都維持兩位數以上。「這些加起來雖然不會左右輝達的股價，但反映整個GPU平台的延伸能力，產品黏性比市場預期更高。」

輝達財測指出，財務品質強勁不變，毛利率73%、自由現金流強、單季回購125億美元（約3900億元新台幣），「代表公司仍用現金流驅動EPS（每股盈餘），而不是靠敘事支撐估值。」

沈萬鈞強調風險當然仍存在，包括雲端客戶集中度、出口管制、先進封裝與HBM（高頻寬記憶體）供應上限等，但至少從這份財報來看，AI資本支出周期仍在擴大，沒有放慢的跡象。他指出對台廠來說，這季真正的重點是：Blackwell與Blackwell Ultra滲透率提高後，高功耗、高密度架構將推升整條供應鏈需求。「先進封裝、HBM、光通訊、交換器、高階 PCB/CCL、伺服器機構件等，接下來會更明確地受惠，因為這不是題材，而是實際交付的capex。」

他總結指出，整份財報傳遞的訊號很簡單：「市場會猶豫，但輝達沒有」。AI基礎設施的建置進度仍在往上走，而Blackwell正在把整個週期從疑慮一路救回「滿載狀態」。

（封面圖／翻攝《stockoldbull》的Threads）

