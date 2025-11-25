輝達超強財報被控「詐欺作假」！郭明錤一一解析疑點揭答案

AI龍頭輝達（Nvidia）日前公布第3季財報，表現亮眼帶動全球股市一時大漲，不過有觀點質疑，該財報中的應收帳款週轉天數（Days Sales Outstanding，DSO）與庫存（Inventory）異常，甚至疑似詐欺。對此，天風國際證券分析師郭明錤針對質疑一一分析，並直言「財報結果反而符合財報常識與產業現況」。



郭明錤在X發文表示，針對「應收帳款週轉天數」，質疑者認為輝達的DSO由2020至2024財年的平均46天，增加到2026財年第3季的53天，此惡化是金融異常與詐欺。然而，上述並沒有考慮到應收帳款的客戶集中度變化，同樣這兩段時間，從平均23.8%顯著提升到65%。

廣告 廣告

郭明錤指出，DSO隨應收帳款的客戶集中度顯著提升而增加很合理，這反映了大客戶的議價力，特別輝達目前面對的是付款條件向來較久的各大雲端服務供應商（CSP）。

郭明錤續指，質疑者的另一個錯誤，是將其他主要客戶非CSP的廠商之DSO來比較，事實上，其他主要客戶為各大CSP的廠商，如Arista、Celestica與Vertiv等，其DSO普遍在60到70天以上，這是另一個驗證輝達DSO為53天的合理證明。​

而對於「庫存」的質疑，郭明錤表示，質疑者將輝達2026財年第3季的庫存金額季增32%，解釋為庫存悖論，並舉出2023財年第2季的庫存金額隨H100推出，而季減18%作為反例。

郭明錤解析，質疑者的論點有2個錯誤，首先，2023財年第2季的庫存金額，是成長約23%，季增至38.89億美元，而非減少。

郭明錤指出，其次，2026財年第3季庫存金額增加32%，與台積電CoWoS平均月產能成長趨勢一致，而庫存金額中佔比最高（44.2%） 的在製品顯著成長約98%，則是反應新款Blackwell B300晶片在2025第3季開始爬坡與量產，這非但不是詐欺，反而證明輝達正為B300晶片的強勁需求做準備。

更多風傳媒報導

