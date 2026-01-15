輝達超微中槍！川普突對部分晶片課25%關稅 理由曝光

川普1月14日宣布，針對部分先進晶片課25%關稅。（翻攝自flickr@The White House）

美國總統川普1月14日宣布，針對部分先進晶片課25%關稅，包含輝達的H200人工智慧（AI）處理器及超微半導體的MI325X同類半導體產品。《路透》指出，該公告以國安為由，旨在鼓勵晶片製造商在美國生產更多半導體，以減少對台灣等地晶片製造商的依賴。

白宮發布的說明資料（fact sheet）顯示，川普（Donald Trump）14日簽署一項公告，針對半導體、半導體製造設備及其衍生產品的進口所引發的國家安全疑慮採取行動，同時對特定先進的運算晶片課徵25%關稅，例如輝達（NVIDIA）的H200與超微（AMD）的MI325X，舉凡經由美國轉運至其他國家的半導體，都適用此25%關稅。

據《路透社》報導，這項公告指出，「美國目前僅能完全生產約10%所需晶片，導致其嚴重依賴外國供應鏈。這種對外國供應鏈的依賴構成重大經濟與國家安全風險。」該關稅將採取精準鎖定策略，不適用於為美國資料中心、新創企業、非資料中心的消費性產品、非資料中心的民用工業用途，以及美國公共部門進口的晶片。

川普去年曾宣布，將允許輝達向中國銷售H200晶片，條件是美國可分得該晶片銷售收入的一部分。川普政府本週要求，運往中國的晶片必須先從其製造地台灣繞道美國，由第三方實驗室進行測試。晶片進入美國時，將適用週三宣布的25%關稅。輝達未立即回應置評請求；超微則發布聲明「我們遵守所有美國出口管制法律與政策」。

