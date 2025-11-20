輝達超猛財報救全村？台指期盤前飆漲700點 陸行之曝風險：供應鏈最怕這反轉

​台股11月份2個交易日合計狂洩近1200點，萬眾矚目下，美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）公布第3季財報，營收與獲利皆優於市場預期，更釋出高於預期的第4季營收展望（達650億美元），帶動其盤後股價勁揚逾3%。對此，知名半導體分析師陸行之今（20）日在臉書指出，歷經11月科技股拉回後，市值王輝達財報的好數字、好指引，「又要救全村」讓半導體及科技股反轉了。在輝達優於預期的財報公布後，市場氣氛明顯轉強，台指期盤前試搓一度大漲逾700 點，台積電期貨同步大漲。

廣告 廣告

AI晶片霸主輝達第三季財報繳出單季營收570億美元的亮眼成績，季增22%、年增62%；此外，在第四季營收指引上，位居全球市值最高企業的輝達預測將達到650億美元，上下加減2%；相較倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整分析師平均估值616.6億美元，超乎市場預期。其中，截至10月26日，輝達資料中心部門營收成長至512億美元，同樣高於LSEG彙整分析師預測的486.2億美元。​

股價方面，在財報公布前，輝達11月股價一度拉回近8%，但過去3年已累計漲幅1200%。而在靜待輝達成績單的情況下，美國股市主要指數今天震盪收高，從近期跌勢中反彈，科技股走強，道瓊工業指數小幅上漲47.03點或0.10%；標普500指數上揚24.84點或0.38%；那斯達克指數揚升131.38點或0.59%；費城半導體指數上漲119.00點或1.82%。另外，​輝達股價盤後交易上漲超過4%。​

對此，陸行之指出，輝達​不單是第三季營收季增25%，第四季居然還要再季度成長12-16%，雙雙優於市場預期近4至5個百分點，但他也點出，輝達庫存月數持續季增、年增，這是唯一遺憾，雖可能有公司持續看好新產品出貨而增加庫存的原因，但供應鏈最怕的是大客戶買太多，然後突然反轉，持續密切觀察。陸行之特別提到，值得注意的是，因為蘋果在創新方面不爭氣，估計今年前三季度Nvidia 已經成為台積電的最大客戶，明後兩年台積電 1.6/1.4奈米的量產不是蘋果說了算。

更多風傳媒報導

