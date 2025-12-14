輝達跑太快 AI基建陷撞牆期

美股上周五受甲骨文與博通財報利空持續發酵影響，科技股賣壓沉重，費半指數重挫逾5％，台積電ADR也不能倖免，而台灣供應鏈與AI產業連動性高，不過台股12日收盤時尚未反映美股盤中跌勢，市場憂心15日台股開盤恐面臨補跌壓力，AI供應鏈將迎來校正回歸。

回顧美股上周五表現，市場對AI變現能力的焦慮達到頂點，道瓊、納斯達克與標普500全數收黑，其中與台灣供應鏈連動最深的費半指數更是殺聲震天，輝達因市場擔憂基礎建設跟不上算力擴張，股價遭遇亂流，台積電ADR也隨之走軟，恐衝擊台股今日表現，特別是上周五仍力守高檔的權值股與AI伺服器族群。

這次重挫原因來自美國2大科技巨頭，其中甲骨文在財報中坦承，因電力供應與冷卻系統建設不及，原定2027年完工的OpenAI超級運算中心可能延後至2028年，這看似單一事件，但間接戳破市場對算力無限擴張的幻想。

另方面，博通的AI業務營收雖年增74％，卻出現利潤稀釋，顯示AI營收占比越高，毛利率卻承壓，印證了輝達強勢主導下，其餘硬體供應鏈（包含晶片設計與代工組裝）面臨極高的成本壓力，陷入賺營收卻賠獲利的情況。

供應鏈人士指出，對台廠供應鏈而言，代工大廠雖然有AI伺服器大單，但甲骨文如果因為機房未備妥要求延後送貨，將導致代工廠庫存水位上升，營收認列遞延，因此明年起，AI產業將從本夢比轉向投報率以及基礎建設的落地速度，不再是誰先拿到輝達晶片，而是誰能解決散熱、電力問題，讓伺服器開始運作，原預期在明年上半年爆發的營收成長，恐延至下半年，將導致法人下修相關各股目標價。