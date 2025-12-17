輝達農曆年前簽約 蔣萬安曝北士科啟動「三生共融」規劃

蔣萬安證實輝達將於農曆年前簽約，北市府正積極邀請黃仁勳出席。

輝達海外企業總部確定將落腳台北士林北投科技園區T17、T18基地，台北市長蔣萬安今（17日）視察基地前受訪證實，北市府預計於農曆年前與輝達簽訂地上權契約。蔣萬安表示，已親自寫信邀請輝達執行長黃仁勳，若屆時人在台灣，非常歡迎他出席簽約儀式，不過坦言目前尚未收到回覆，將持續與輝達保持密切溝通。

蔣萬安指出，為促成輝達總部設立，台北市府已於12月10日正式啟動都市計畫變更的公展程序，將T17、T18基地中間的道路縫合，使兩塊基地合併，一個月後將由副市長李四川召開複審會議。蔣萬安表示，有李四川坐鎮「都非常安心」。

面對園區擴建及未來交通量的成長，北市府已提出短期、中期與長期的整體交通規劃因應。短期推動接駁公車專用道，提高通勤運輸效率；中長期則啟動輕軌可行性評估，並規劃捷運「十字路廊」南北向、東西向路網布局，以提前因應交通衝擊。

蔣萬安強調，北市府正以「生產、生活、生態」三生共融為核心，打造全新的宜居示範區。在生活面向，市府已完成專案住宅安置原住戶，並規劃500戶社會住宅，未來將引入托育、幼兒園與日照中心等社福設施；在生態方面，北士科將朝向「近零排放生態區」推進，並規劃超級堤防、滯洪與透水功能兼具的生態公園。

蔣萬安期待，輝達海外總部未來在北士科矗立起後，「不只是一個巨大建物，更是為台北市安裝上了全球最強的AI心臟」，藉此帶動北投、士林、南港、內科串聯，形成完整的台北科技廊帶。





