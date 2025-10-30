輝達近一周股價暴衝近15%！ 14檔含輝達ETF跟著起飛

近一周以來，這家 AI 巨頭股價已大漲 14.65%，連帶地讓掛牌在台股「含輝達ETF」也跟著吃香喝辣、股價跟著水漲船高。 圖：Shutterstock

[Newtalk新聞] 美股周三（29日）由輝達（NVDA）領軍，率晶片股走強為市場帶來支撐。近一周以來，這家 AI 巨頭股價已大漲 14.65%，連帶地讓掛牌在台股「含輝達ETF」也跟著吃香喝辣、股價跟著水漲船高。

輝達執行長黃仁勳在華府舉行的 GTC 大會上，發布了新產品和多項結盟案，並駁斥「AI泡沫化」一說，帶動周三那斯達克和費半指數再創歷史新高。輝達收漲近 3%，成為史上第一家市值達到 5兆美元的上市公司。

在輝達大漲激勵下，31檔在台股掛牌的含輝達ETF中，至周三（29日）共有 14檔單日漲逾 1%，包含 7檔主題型、7檔市值型，其中，富邦未來車（00895）、國泰費城半導體（00830）兩檔單日均上漲 2%以上；近一周漲幅則在 3.35%～5.7%之間。





其中，平衡凱基美國TOP（00980T）不僅在一票市值、主題型ETF中殺出重圍，更是在14檔單日漲幅逾 1%的含輝達ETF中，唯一一檔帶著 3成「美國公債」部位起飛之標的，特別引人矚目。

理財專家表示，觀察 7檔市值型ETF之近一周股價表現，00980T 以「股 7 債 3」的股債平衡配置，在國泰費城半導體（00830）、統一FANG＋（00757）等一系列科技主題ETF中殺出重圍，表現堪稱突出。隨美股持續創高，輝達的評價面也跟著水漲船高，以市值為訴求的 00980T 含輝量名列前茅（15.44%），顯示市值選股與加權的機制，是最可以篩選並投資到市場領頭企業的模式。

平衡凱基美國TOPETF研究團隊表示，AI 投資已進入完美循環，隨著美股超級財報周緊鑼密鼓展開，正面的財報與財測指引有望持續點燃市場對科技巨頭明年表現的期待。科技巨頭掌握雄厚的資本支出籌碼，快速且精準的進行 AI 生態系的整合投資，有助持續強化巨頭公司的護城河效果，在「大者恆大」的競爭生態中，科技巨頭的後續表現，值得投資人持續關注；透過市值型ETF參與，不僅能分享大型企業的競爭優勢與成長動能，也能透過一籃子持股適度分散波動風險，若能伺機分批布局，更能達到適時分散風險的效果。

