【輝達造星艦】傳南科包地養產能請護國神山「契作」 逢低布局「台積宅」仍香

輝達執行長黃仁勳29日抵台，此行擬將與北市府簽約台灣總部落腳北士科園區，甚至黃還喊出想增設第二總部，「可能不只一座，愈多愈好」；而正當所有人都在爭奪台積電產能時，更傳出黃仁勳領先一步，直接鎖定台積電未來的工廠土地，以確保其產能。

房產專家觀察，土地與廠房辦公室本就是擴展產能的重要因素，設總部除代表輝達對台灣供應鏈的長期承諾與緊密合作關係，還不惜下重本「包地養產能」，請台積電「契作」；反映在南科周邊房市方面，雖然目前房市因漲太多還在修正，但等回到合理價位，長線仍舊看好。

輝達設總部還傳包廠區土地 科技大廠在台深耕成趨勢

近期天風國際分析師郭明錤發文指出，當大多數科技巨頭仍在爭奪台積電現有晶圓產能時，黃仁勳已將戰場提升至土地層級，直接鎖定台積電未來廠區。他指出，去年11月黃仁勳到台南對台積電提出，願意掏錢包下南科Fab 18廠旁的P10與P11用地，甚至連P12也欲爭取包下，「一般客戶跟台積電談的是包產能，黃仁勳談的卻是包地」。

而過沒多久，黃仁勳接受外媒訪問時即說，「輝達現在是台積電最大的客戶，Morris（台積電創辦人張忠謀）會很高興」，黃並說，他個人對這里程碑也感到非常高興。因這代表輝達已正式超越長期穩坐「頭號客戶」寶座的蘋果公司。

黃仁勳受訪時說，「輝達現在是台積電最大的客戶」

高力國際董事黃舒衛分析，土地與廠房本就是擴展產能的重要要素，2025年的商用不動產買賣、租賃市場，均由科技業帶頭衝，以自用或擴廠所需為主，廠房交易占最大宗，全年交易金額約622億元。

黃舒衛說，更積極者如輝達，還展現契作精神，以包地策略，請台積電供給產能，遙遙領先競爭對手；他說，不論是設總部或包土地，都代表外資企業長期在台深耕的決心，將來若遇有產能爭奪戰，也有地利之便，方便就近與廠商溝通。

先進製程撐起房市長線 南科成全台最賺錢園區

馨傳不動產智庫執行長何世昌說，晶圓產能供給面吃緊，需求端就各顯神通，以此觀之，台積電Fab 18廠為5奈米與3奈米的主力基地，也是世界半導體製程最先進的晶圓製造廠，南科早已成為最賺錢的園區，營業額越來越大，竹科加上中科都遠不及南科。

南科有世界半導體製程最先進的晶圓製造廠，早已成為最賺錢的園區。

他說，反映在周邊房市上，「台積宅」目前雖因漲太多面臨修正，但等回檔到合理價位，因南科有人潮與錢潮的保證，長線仍舊看好；目前台南、高雄的預售屋，價格都還在微幅創高中，中古屋則在下修。

央行信用管制讓台積宅降溫 4大園區房價凍漲或盤跌

台積電旺股又旺房，除帶領台股往上衝，其所到之處也掀起房市紅利。但2024年9月央行祭出第7波信用管制打炒房後，「台積宅」表現也趨於冷淡。

根據住商機構統計，半導體龍頭所在的新竹科學園區、中部科學園區台中園區、南部科學園區台南園區及楠梓產業園區等4大園區中，周邊中古屋在2025年皆呈凍漲或盤跌。

央行祭出第7波信用管制打炒房後，「台積宅」表現趨於冷淡，周邊中古屋在2025年皆呈凍漲或盤跌。

以新竹科學園區周邊為例，新竹市房價雖呈現持平，惟過往為一級房市熱區的新竹縣竹北市，房價則微幅下修2.8%。中部波動較大，如台中市沙鹿區出現10.8%的明顯跌幅。南二都方面，則以台南園區周邊跌勢較明顯，其中善化區房價更修正達6.5%；而楠梓產業園區周邊的橋頭、仁武區，房價下滑力道也達3%以上。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，台積電進駐所帶來的產業與就業想像，已提前反映在房價，部分區域在短時間內推案量激增，導致供給明顯過剩；加上政策持續調控房市、房貸條件趨嚴，價格基期偏高的區域首當其衝，交易量快速萎縮；購屋族在置產此類題材時，宜先等待其降溫。（責任編輯：殷偵維）