【輝達造星艦】北士科引爆買盤重組客源 催生「輝達宅」成房市靈藥

輝達總部確定落腳北士科，「輝達宅」對房市帶來不少變化。（資料照片／張哲偉攝）



輝達總部落腳北士科園區T17、T18基地，即將進入與北市府簽約的最後階段，也讓周遭房市吃下定心丸，成為低迷景氣下，唯一有亮點的區域；科技題材對區域房市的影響，帶來的不只是話題，而是市場重組。

輝達總部進駐北士科 專家揭3大變化催生「輝達宅」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳去年5月來台時宣布，將在北投士林科技園區T17、T18基地設立台灣總部，由於該地地上權屬新光人壽所有，北市府、輝達與新壽三方對土地處理方式意見分歧，僵持許久；最後在新壽宣布 T17、T18 與台北市政府合議解約後，整起事件才塵埃落定。這消息不僅振奮產業界，也對房市帶來顯著影響。

輝達總部歷經一波三折，總算落腳北士科，市長蔣萬安說明該區市地規劃狀況。（資料照片／張哲偉攝）

「現在房市逆風景氣差，北士科沒回跌就不錯了，沒想到竟還可以順銷，」馨傳不動產智庫執行長何世昌說，輝達總部設置過程一波三折，他觀察有三大改變，讓「輝達宅」應運而生。

北士科客源結構丕變 建案成交加速、科技宅需求外擴

首先是北士科客源結構出現重大變化。在輝達宣布設立總部前，北士科的房市客源幾乎100%來自北投與士林，屬於當地自給型買盤，然而自去年5月輝達宣布將在北士科設總部後，市場出現驚人變化，平均有3到4成的買家來自士林北投以外的區域，部分建案外來客比例甚至超過5成，顯示外地買家的興趣與需求大幅提升。

其次是北士科建案成交速度明顯加快。受輝達總部話題激勵，北士科內的建案成交速度顯著提升，從5、6月開始，北投區預售屋成交量明顯增加，先前台北市平均每3到4件成交案件中，就有1件位於北投，這趨勢清楚反映科技園區題材對房市的拉抬效應。

北士科內的建案成交速度提升，從去年5、6月開始，北投區預售屋成交量明顯增加

再者是科技宅需求外溢到周邊區域。輝達總部話題蔓延後，購屋需求不再侷限於北士科本身，外溢效應明顯，石牌、明德，甚至奇岩、關渡等鄰近地區均受惠，淡水竹圍或士林後港等稍遠區域的建案，也出現成交拉升現象，顯示題材不限於核心區域。

以竹科為例，工程師的購屋需求不只集中在新竹東區或竹北，還會外溢至竹東、新埔、芎林一帶，原因工程師薪資所得與購屋觀念各異，部分會選擇價格較低、通勤合理的周邊區域，通勤時間在30分鐘內仍可受惠科技宅題材。

科技大廠帶動市場重組 打破區域界線行情UP UP

「科技大廠設廠的啟示，帶來的不只是話題，而是市場重組。」何世昌說，輝達設總部不只改變買方結構，也重新定義台北市的住宅需求版圖，區外客流入與核心區域外溢，對該區房市的影響，早已超越地理界線，並進入「生活圈競爭」時代；未來新一波科技題材宅，勢必為牽動住宅市場的關鍵動能，「抓住最強勢主流、具未來性的產業，房價才會有支撐。」

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，輝達台灣總部進駐北士科，為周遭房市帶來強勁利多，可說是在低迷的房市景氣下，唯一有亮點的區域，而商辦、廠辦也可望同步受惠，「先前不敢動的，在去年底總部議題底定後，現在都動（投資布局）了。」

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，輝達台灣總部進駐北士科，為周遭房市帶來利多，商辦、廠辦可望同步受惠。（取自黃舒衛臉書）

黃舒衛認為，輝達總部並非工廠生產線，通常會設在交通方便、生活機能較佳的地方，才有利招募好人才，因此地點會近市區，其所帶來的改變，首先會推升辦公室租金行情，再來則是辦公室版圖變化，「以後科技核心重鎮都在此，行情應還有往上的空間。」（責任編輯：殷偵維）