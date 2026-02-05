輝達連5摔、台積電ADR逆勢揚! 台指期續跌百點下看31760、封關前壓力大

股市配圖。廖瑞祥攝



美股2/5全面回檔，三大指數同步下挫，半導體族群震盪，AI相關個股再走弱，短線資金偏向保守。比特幣信心潰散，殺到7萬美元。輝達預告今年不再推出新款遊戲用GPU，創下三十年來首見，連續5個交易日收低，跌幅已達10.72%，台積電ADR逆勢走揚1.53%，台指期夜盤續跌142點，來到31,760點，台股下周要站會32000點恐有難度。

美國財政部長表態政府不會救助加密資產，政策托底預期破滅，觸發風險重新定價。比特幣一度跌破7萬美元關口，單日跌幅約5%，較前波高點回落逾四成，資金明顯轉趨保守，加密市場波動度同步放大。

輝達已連續第五個交易日走低，累計跌幅達10.72%，2/5股價收跌1.33%，市場消息指出，受AI熱潮推升、記憶體晶片供應持續吃緊影響，輝達今年不會推出新款遊戲用GPU，創下三十年來首見。現有GeForce RTX 50系列亦因供應受限而縮減產量，帶動零售價格走揚，雖玩家需求仍強，但供應成為主要限制。

法人表示，台指期夜盤下跌142點，電子期與半導體期貨同步走弱，反映美股科技股回檔與AI族群短線評價修正壓力。雖然基本面未見轉弱，但市場資金短線轉趨保守，指數進入高檔整理階段。整體而言，此為漲多後的技術性修正，而非趨勢反轉，後續仍須觀察美股科技股與台積電走勢是否止穩，以判斷台股支撐力道。

