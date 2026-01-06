輝達進駐也難留人？北士科如「沙漠」業者怨通勤、吃飯都成問題

輝達總部落腳北士科T17、T18，預計於民國118年進駐，北士科園區發展備受矚目，不過卻傳出園區周邊塞車、公車班次少，員工通勤困難，就連用餐都有問題，不少人因此離職。（本報資料照）

輝達總部落腳北士科T17、T18，預計於民國118年進駐，北士科園區也陸續有廠商進駐，發展備受矚目。不過園區除周邊塞車、公車班次少、停車位不足等，連用餐都有問題，員工通勤困難、生活不便，甚至有人因此離職，宛如「交通與生活機能沙漠」。北市交通局回應，今年第1季將規畫自捷運芝山站，行經北士科至士東路的公車路線，也會盡速場勘園區周邊，評估增設機車停車格及停車空間。

在地議員林杏兒6日針對北士科園區交通規畫發展舉辦協調會，邀集多家已進駐北士科的業者提出建議。（台北市議員林杏兒提供／張珈瑄台北傳真）

在地議員林杏兒6日針對北士科園區交通規畫發展舉辦協調會，邀集多家已進駐北士科的業者提出建議。有業者抱怨，園區交通配置不佳，只能自己出錢承租公車幫員工做接駁，就連要吃飯都很不便，導致員工陸續離職；也有業者說，園區公車少、等車時間要40分鐘，加上地區偏遠也難叫計程車，雖然有北環幹道，但很多公車司機會跳站不停，即便想開車、騎車也苦無停車位，根本是「交通沙漠」。

交通局報告指出，預估民國130年北士科園區周邊將有1.5萬居住人口、5.3萬就業人口，並衍生出單日10.5萬人次旅運需求，主要以市區40.5％為主，桃園、三蘆26.2％為次，淡水方向僅占7.4％。

北市交通局指出，今年第1季將規畫自捷運芝山站，行經北士科至士東路的公車路線，也會盡速評估增設停車格。（張珈瑄攝）

交通局表示，現階段將優先改善現有交通瓶頸，如易壅塞路口承德路、福德路車流轉向；取消大度路機車專用道，擴大交通容量；取消承德路調撥車道，提高承德路車速。今年第1季將規畫自捷運芝山站，行經北士科至士東路的公車路線，另強化連外道路交通建設，建置福國路公車專用道，在洲美快速道路增加大業路匝道以銜接國道，並配合社子捷運路網開設先導公車；此外北市爭取到舉辦118年「智慧運輸世界大會」，盼導入科技將北士科打造成「ITS科技園區」，並辦理自駕公車試營運，呼應AI特色。

林杏兒指出，短期應以穩定交通運作為目標，中期建議可以降低平面人車衝突，如在承德路主線規畫從石牌路到中正路長2.4公里的 「直行車道地下專用道」或「高架道路」；對此交通局長謝銘鴻說，將委託顧問公司評估可行性，預計年底可做出結論。

捷運局長鄭德發也表示，目前北士科附近的社子、士林、北投、大同區域捷運路網，以捷運芝山站到北士科的倒L型路線，是最有機會優先施作的路線，將積極評估可以先行施作的路段及可使用的機廠用地，以利展開後續規畫及興建期程。

