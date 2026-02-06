輝達進駐北士科完成議價 李四川：權利金122億元 最快2/11簽約
輝達（NVIDIA）台灣總部將進駐北投士林科技園區T17、18基地，剩下最後一哩路，台北市長蔣萬安今天表示，已與輝達完成議價，將繼續推進相關程序，照原規畫於農曆年前簽約。台北市副市長李四川說，議價金額約為122億元，最快11日、最慢13日完成簽約。
輝達（NVIDIA）台灣總部進駐北投士林科技園區T1718基地案進入最後階段，北市府4日完成地上權計畫書及權利金審議，台北市副市長李四川當時表示，接下來將與輝達議價，議價完成就會簽約，可說是此案最後一個程序。
李四川今天下午接受媒體聯訪表示，中午與美國輝達總公司順利以新台幣122億元完成議價，對方將針對合約進行內部程序，預定最快11日簽約，若來不及，也會在13日、春節連假前完成。122億元包含當初和新光人壽解除地上權契約時，輝達承諾概括承受的12億餘元成本。
針對簽約形式，李四川說，原則上由市府和輝達在台子公司簽約，所以可能要依對方內部溝通結果決定，「只要能簽約，大概都會協商配合」。
至於何時開工，李四川表示，完成簽約後就可以進入請領建築執照及都市設計審議程序，若沒問題就會發照，市府希望6月前開工，但輝達若希望盡快開工，也可先申請開挖連續壁用的雜項執照。
媒體詢問，接下來是否會請辭，投入新北市長選戰。李四川回應，他現在著重在完成輝達案，事後的狀況會再跟大家報告。
蔣萬安今天稍早出席日本坂茂公共廁所設計演講暨合作備忘錄簽署儀式前被媒體堵訪表示，已經與輝達完成議價，接下來就會繼續推進程序，照原規畫在農曆年前簽約。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
TVBS民調》高虹安輾壓綠營對手！新竹市長三腳督戰況曝光 他：有群人歸隊了
2026地方大選倒數，藍綠縣市長人選雖陸續出爐，但仍有不少地方「卡關中」，新竹市長方面，雖現任市長高虹安尚未回歸民眾黨，但在野料將維持「藍白合」態勢，民進黨方面人選擇尚未拍板。《TVBS》最新民調顯示，無論是對決綠營可能對手陽明交大教授林志潔、或是對上林志潔與時代力量主席王婉諭「三腳督」，高虹安的支持度皆大幅領先。對此，媒體人「老兵」樊啓明指出，由支持度來看......
「中央地方合作」促成輝達落腳北士科 李四川：感謝劉世芳
輝達（NVIDIA）台灣總部將進駐北投士林科技園區T17、T18基地，近期將完成簽約，行政院長卓榮泰昨（4日）表示，此案是中央與地方合作的成功案例，台北市副市長李四川今（5日）證實，並感謝內政部長劉世芳給予北市府協助。
普丁補給線遭斷？俄燃油列車大爆炸 火球衝三百米高
（記者許皓庭／綜合報導）俄羅斯坦波夫地區於本月4日下午發生嚴重鐵路事故，一列運載燃油的貨運列車在行經科切托夫卡 […]
受夠遊客闖庭院拉屎、菸蒂亂丟 富士山下「最美櫻花祭」10年首度停辦
日本富士吉田市新倉山淺間公園櫻花祭因觀光客失序行為，如擅闖民宅大小便、交通壅塞等，造成居民嚴重困擾，十年歷史的櫻花祭今年宣告停辦。市長堀內茂強調，為守護市民尊嚴與生活環境，忍痛做出此決定。近年日圓貶值與社群媒體推波助瀾，訪日外國遊客遽增，導致該地每日湧入逾萬名遊客。儘管官方活動取消，市府仍預期四月會有大量人潮，將加強維安、設置臨時停車場與流動廁所，以疏導人潮並減輕居民負擔，維持富士山、櫻花與五重塔的知名美景秩序。
蔣萬安：輝達進駐北士科已完成議價 農曆年前簽約
（中央社記者陳昱婷台北6日電）輝達進駐北士科剩下最後一哩路，台北市長蔣萬安今天表示，已完成議價，將繼續相關程序，照規劃農曆年前簽約。
憲法法庭今年第2號釋憲案宣判 健保法補充保費罰鍰規定部分違憲
司法院今天（6日）表示，憲法法庭民國115年憲判字第2號判決「違反全民健康保險法扣費義務之裁罰案」出爐，憲法法庭做出判決，健保法第85條規定，以應扣繳補充保費作為計算罰鍰唯一標準，並處以固定倍數罰鍰，可能造成個案處罰顯然過苛而有情輕法重情形，不符責罰相當原則，部分違憲，相關機關應於本判決公告之日起2年內檢討修正。
輝達將落腳北士科 蔣萬安：過程感謝中央協助
（中央社記者陳昱婷台北5日電）輝達進駐北士科剩下議價及訂約最後一哩路，行政院長卓榮泰昨天以此案鼓勵地方政府與中央共同合作，台北市長蔣萬安今天說，爭取輝達選擇北市的過程感謝中央協助。
WBC／太難選！旅韓王彥程.張弘稜.12強抗日英雄戴培峰.宋晟睿成遺珠
今（6）天早上8點，大聯盟以直播方式揭曉世界棒球經典賽各參賽隊伍的30人最終名單，但也遺珠之憾。包含韓職投手王彥程、富邦悍將捕手戴培峰、海盜隊1A投手張弘稜、中信兄弟外野手宋晟睿都未進入正式名單。有外
民進黨台北市長人選年前出爐？才說「盼那人點頭」 新潮流要角最新回應
2026地方大選各陣營布局進入白熱化階段，民進黨方面台南、高雄等南部縣市初選結果出爐後，又以首都台北市長人選最受到關注，日前雖壯闊台灣創辦人吳怡農開響第一槍，表態力爭民進黨提名，但綠營可能人選仍是傳聞不斷。日前曾說最強人選「大家心裡有數的」前立委段宜康今（6）日重申，一定會推出最優秀的人選，但盼外界要有耐心。2026年九合一大選將在11月28日登場，民進黨4......
纏訟15年！勤美創辦人何明憲判刑3年2月定讞 啟動防逃
上市公司勤美集團創辦人何明憲，被控於台中「大廣三」、「金典酒店」不良債權交易案，將勤美子公司給付給勁林公司的報酬，回流到自己口袋裡。高等法院台南分院更三審去年4月依證券交易法特別背信罪判何3年2月徒刑，發還、沒收或追徵犯罪所得7009萬元，最高法院駁回上訴定讞。
韓媒點名林昱珉「韓國殺手」 WBC台韓戰成關鍵
（中央社記者謝靜雯台北6日電）世界棒球經典賽今天公布各國30人名單，韓國媒體OSEN用「韓國殺手」形容林昱珉，提到台灣投手群陣容強大，也表示台灣不再是「黑馬」，直言韓國想要晉級8強，與台灣比賽將是關鍵一役。
農曆年前請辭選新北市長？ 李四川：絕對沒有這個事
輝達台灣總部進駐北投士林科技園區T17、T18基地案進入最後審查階段，外傳台北市副市長可能會在完成與輝達簽約的任務後，過年前就離職投入新北市長選戰。對此，李四川今日駁斥，「絕對沒有這個事！」
輝達總部完成議價 蔣萬安稱「農曆年前簽約」！李四川將開記者會說明
輝達（NVIDIA）台灣總部進駐北投士林科技園區T17、T18基地，台北市長蔣萬安今日表示，已與輝達完成議價，將繼續推進相關程序，將依計畫於農曆年前簽約。台北市副市長李四川預計15時30分召開記者會說明。
台積電市值冠亞洲⋯彭博：台灣財富極端不均 埋政治風險
彭博4日報導，全球對AI晶片無止境需求，已讓台積電躋身亞洲市值最高企業。台積電非主管職員工年薪約11萬美元（約台幣351萬元），達全台平均年薪的四倍。所得差距擴大，使台灣淪為富裕經濟體中，不平等程度偏高的一群。
講不聽？40歲心肌梗塞在家猝死 醫揭唯一共同點：就像行人闖紅燈
醫師透露，近日有四、五位高血脂患者因為沒有規律用藥，使壞膽固醇指數降不下來，有人因為感覺自己身體已恢復健康，便自行停藥，有人則是偷偷減少劑量，甚至有病患堅信可以靠運動、飲食控制指數，已經兩年未服藥，「唯一的共同點就是『膽固醇高 但不想吃藥』」。
眷改條例不副署 卓榮泰：捍衛憲法權力分立原則
為解決台北市慈仁八村50戶住戶遷移事宜，立法院會日前三讀修正通過《國軍老舊眷村改建條例》第3條。行政院今天（6日）表示，由於修法只適用在某眷村，且無視個案司法敗訴確定、悖離個案立法禁止原則，修法結果將增加老舊眷村改建基金財務負擔，也明顯違反憲法平等原則，因此行政院長卓榮泰決定不副署。
44歲嚴立婷被網友評論「有比較老態」 高EQ反應粉絲讚爆
嚴立婷今（6）日在社群上發文透露，看到一名網友留言指稱她看起來「有比較老態」，並補上一句「每個人都會老」作為安慰與鼓勵；她看完後坦言，「其實他說的好像也沒錯，而且還鼓勵我」，但一大早看到這樣的評論，心情難免受影響也補充說，「有點刺眼」。最後嚴立婷以輕鬆口吻...
李貞秀被攻、他卻沒事？郭正亮：看更多機密
[NOWnews今日新聞]民眾黨遞補不分區立委李貞秀的「雙重國籍」爭議持續延燒，儘管中選會已頒發當選證書，但內政部態度依舊強硬，內政部長劉世芳更公開表態，將拒絕李貞秀索取涉及機敏的政府資料，引發輿論熱...
宜蘭砂石車逆向猛撞！休旅車母子3人獲救 駕駛受困
宜蘭縣頭城鎮青雲路二段與青雲路二段165巷交叉口，6日上午發生一起嚴重交通事故，一輛砂石車失控衝至對向車道衝撞一輛休旅車，造成4人受傷，其中駕駛與副駕駛因車頭嚴重毀損一度受困車內，目前剩駕駛受困，其他均救出送醫治療。
貴金屬價格驚驚漲 央行全面下架歷年生肖套幣封貨不賣了！
財經中心／陳妍霖 陳威余 台北報導央行每年都會發行生肖紀念套幣，吸引大批民眾收藏，但因貴金屬白銀價格驚驚漲，吸引大批民眾搶購，為了避免湧現套利潮，央行將過往尚未售出的生肖紀念套幣全面下架回收，倒是錢幣市場，炙手可熱，以去年央行發行的蛇年生肖套幣來說，原本售價1900元，現在已經漲到3500元，龍年幣更火熱。