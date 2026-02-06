輝達進駐北士科完成議價 李四川：權利金122億元 最快2/11簽約

輝達（NVIDIA）台灣總部將進駐北投士林科技園區T17、18基地，剩下最後一哩路，台北市長蔣萬安今天表示，已與輝達完成議價，將繼續推進相關程序，照原規畫於農曆年前簽約。台北市副市長李四川說，議價金額約為122億元，最快11日、最慢13日完成簽約。

輝達（NVIDIA）台灣總部進駐北投士林科技園區T1718基地案進入最後階段，北市府4日完成地上權計畫書及權利金審議，台北市副市長李四川當時表示，接下來將與輝達議價，議價完成就會簽約，可說是此案最後一個程序。

李四川今天下午接受媒體聯訪表示，中午與美國輝達總公司順利以新台幣122億元完成議價，對方將針對合約進行內部程序，預定最快11日簽約，若來不及，也會在13日、春節連假前完成。122億元包含當初和新光人壽解除地上權契約時，輝達承諾概括承受的12億餘元成本。

針對簽約形式，李四川說，原則上由市府和輝達在台子公司簽約，所以可能要依對方內部溝通結果決定，「只要能簽約，大概都會協商配合」。

至於何時開工，李四川表示，完成簽約後就可以進入請領建築執照及都市設計審議程序，若沒問題就會發照，市府希望6月前開工，但輝達若希望盡快開工，也可先申請開挖連續壁用的雜項執照。

媒體詢問，接下來是否會請辭，投入新北市長選戰。李四川回應，他現在著重在完成輝達案，事後的狀況會再跟大家報告。

蔣萬安今天稍早出席日本坂茂公共廁所設計演講暨合作備忘錄簽署儀式前被媒體堵訪表示，已經與輝達完成議價，接下來就會繼續推進程序，照原規畫在農曆年前簽約。

