輝達進駐北士科完成議價 權利金122億、最快2/11簽約

輝達在北士科T17、T18地上權的權利金塵埃落定，北市府與輝達在6日中午完成議價。市府指出，過程順利、金額拍板新台幣122億元，春節假期前雙方就可以完成簽約。

台北市副市長李四川表示，「大概最快會在11日簽約，如果來不及，大概在13日之前。是跟他們的子公司來做簽約，原則上我們還是會配合雙方的協定。」

簽約後進度再往前推進，北市府指出，目前了解輝達已經在做規劃設計，原則上設計完就會向建管處申請建造，最快6月以前就可以動工。

李四川透露，「黃仁勳執行長其實也參加了很多的意見，希望能夠儘早的開工。」

輝達執行長黃仁勳在上次返台時曾說：「如果有典禮或大型活動，我會回來，但從現在開始，我會非常忙，今年對我而言是超級忙碌的一年。」

就在上一週、2月2日，黃仁勳離台前曾強調很快會再回來，是否意味預告親自出席簽約儀式，備受矚目。專家分析，輝達總部進展順利，意味台灣將從頂級代工躍升為全球半導體中心。

台經院產經資料庫總監劉佩真分析，「讓台灣不僅是一個執行者，而是能夠參與在AI規格制定跟軟硬體開發的發源地，加速從硬體的供應商，轉型為全方位的AI解決方案的提供者。」

專家認為，隨著輝達總部進駐，可望與本土供應鏈近距離協作，也讓台灣在國際半導體角力中更有話語權。

