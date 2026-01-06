輝達進駐北士科後「挑戰才開始」！業界怨園區如沙漠，通勤、吃飯都成問題

輝達總部將落腳北士科T17、T18，預計於民國118年進駐，然而，有業者抱怨園區周邊塞車、公車班次少、停車位不足，甚至連用餐都不方便，導致員工通勤困難、生活不便，甚至有人因此離職，園區被形容為「交通與生活機能沙漠」。北市交通局回應，今年第1季將規劃自捷運芝山站，行經北士科至士東路的新公車路線，也會盡速場勘園區周邊，評估增設機車停車格及汽車停車空間。

國民黨台北市議員林杏兒今（6）日針對北士科園區交通規畫與發展舉辦協調會，邀集多家已進駐北士科的業者提出建議。有業者抱怨，園區交通配置不佳，只能自費承租公車接駁員工，就連用餐也不方便，導致員工陸續離職。另有業者指出，園區公車班次少，等車時間長達40分鐘，加上地區偏遠，計程車不易叫到。

台北市交通局局長謝銘鴻在協調會上表示，多數業者擔憂北士科未來可能出現如內科的塞車狀況，不過市府改善內科交通的方式主要是增加接駁公車，北士科也將朝此方向規劃。

針對公車班次少的問題，謝銘鴻直言，由於業者缺工，市府將研議補貼方式，提高業者增開班次的意願，並規劃公車專用道等措施，目前市府已積極研擬因應方案，例如拆除大度路機車專用道分隔島，預期可改善車流。

捷運局長鄭德發表示，並非輝達進駐才評估設置輕軌，從目前狀況評估未來運量恐提升，初步研議將分批建置北士科跟社子島捷運路網，擬採延伸捷運路網為方向。

