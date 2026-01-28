輝達進駐北士科新進度 經濟部核准33億元增資助開發台灣總部

輝達（NVIDIA）台灣總部將進駐北投士林科技園區T17、18基地，輝達執行長黃仁勳預計明天來台，今天再推進新進度。經濟部核准美商輝達以新台幣33億元，認購台灣輝達經典股份有限公司增資股份，經濟部官員表示，這項增資案將用於北士科開發商辦大樓，以及綜合園區土地取得。

經濟部28日核准美商輝達（NVIDIA）以新台幣33億元，認購台灣輝達經典股份有限公司增資股份，資金將用於北士科開發商辦大樓，以及綜合園區土地取得。（中央社資料照）

黃仁勳預計明天抵達台灣，30日參加輝達台灣尾牙，31日黃仁勳擬舉辦「兆元宴」，與台灣AI供應鏈合作廠商共進晚餐。台北市政府盼藉此機會，在黃仁勳見證下與輝達台灣子公司簽訂北投士林科技園區T17、T18基地的地上權契約。

經濟部投資審議司今天召開投資審議會，通過2件僑外投資、4件對外投資與1件對中國大陸投資。

經濟部投審司透過新聞稿說明，2件僑外投資案，包括美商輝達（NVIDIA）以新台幣33億元，認購台灣輝達經典股份有限公司增資股份，資金將用於商辦大樓及綜合園區土地取得與開發。另有英商STONEPEAK FORMOSA 4-3 HOLDINGS公司，以新台幣約15億4141萬元貨幣債權，認購海盛國際投資公司增資股份，支持海盛發電公司建置離岸風電案場。

4件對外投資案部分，投審司表示，華碩電腦以5億美元增資新加坡子公司ASUS GLOBAL，從事電腦系統、主機板、平板電腦及智慧型手機等3C產品銷售業務；台灣大哥大以9000萬美元投資英屬維京群島PACM CPT MEDIA公司，再間接投資美國上市公司派拉蒙天舞公司（Paramount Skydance），布局全球影視製作與發行市場。

此外，鴻海精密工業合計提出5億7500萬美元增資案，擴大電腦、手機及電子產品製造與組裝業務。

至於上市櫃公司對中國大陸投資部分，投審司表示，核准中國信託商業銀行以人民幣4億4540萬元（約6386萬美元），受讓並增資大陸地區廈門金美信消費金融公司股權，從事消費金融相關業務。