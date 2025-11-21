輝達進駐北士科有譜 李四川：最快下週與新壽解約

輝達落腳北士科T17、T18越來越明朗，台北市副市長李四川今（21）日表示，市府預計下週會與新壽簽訂解約協議書，更表示「應該是有一個好的結果」。

台北市副市長李四川。（圖／中天新聞）

北市府與新壽原本預計今天進行地上權解約，媒體詢問是不是又要延後？新壽是否今天會召開臨時董事會？

李四川回應，昨天晚上市府已經跟新壽大概就條文方面取得共識，有關文字方面大概會做部分的修正，如果今天早上與都發局跟地政局協商如果沒有意見，新壽大概下午就會召開臨時董事會，可能下個禮拜大概就會簽訂解約協議書，所以這件事情應該是有一個好的結果。

廣告 廣告

輝達進駐北士科有望。（圖／美聯社）

針對輝達可能會在台北設立子公司，李四川回應，輝達如果願意在台北市設一個子公司，那在運作上面或是往後對於公司的營業跟生產鏈，都對台北市或是對台灣在AI上面有很大的幫助。所以北市府也一直建議輝達是不是在這裡能夠在台北設立一個子公司，輝達也告訴北市府會朝這個方向來做申請。

延伸閱讀

原來是老友！ 輝達副總裁帶投資意向書本週將拜會蔣萬安

王義川質疑圖利輝達遭議員要求打掉雜音 蔣萬安：一切都合法合規

王義川質疑輝達案涉圖利 北市府酸：難道賴清德、劉世芳也圖利？