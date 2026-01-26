輝達進駐北士科案 北市都委會拍板廢除中間道路 T17、T18基地合併
台北市都委會今天（26日）審議輝達進駐北士科案，經討論後將廢除T17、T18中間15公尺寬道路，合併成完整基地等內容，都委會主席、副市長李四川宣布此案依委員意見修正文字後通過。
台北市都市計畫委員會下午審議包含「變更北投區軟橋段88地號等道路用地、科技產業專用區為科技產業專用區（特）、道路用地暨修訂土地使用分區管制規定細部計畫案」，由副市長李四川主持。此案是因應輝達進駐北士科T17、T18基地的修正案。
依都委會資料，市府把北投士林科技園區T16、T17、T18市有地規畫為前瞻技術示範基地，T16設定地上權案於2021年由金仁寶集團得標，此基地正持續開發中。
T17、T18設定地上權案在2021年由新光人壽得標，去年5月19日輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布海外總部將落腳北投士林科技園區，並評估此處為選址基地。
資料提到，依輝達設立海外總部需求，建築基地面積至少需3公頃以上，T17、T18各為2.29公頃及1.6公頃共3.89公頃，但受限於2基地之間有一條15公尺寬道路阻隔，無法滿足用地規模需求，市府提案廢除該道路，讓基地更完整，並變更為科技產業專用區，基地初步名稱改為T1718基地。市府認定此案符合都市計畫法第27條規定。
此外，市府提案廢除此案中間道路後，將於士科路、福國路新增設各5公尺道路。輝達在台北興建企業總部，外型擬仿效美國總部「星艦」造型，採低量體、高建蔽率。資料提到，為配合輝達建物設計，T17、T18法定建蔽率由50%調整為70%，解除建物最大對角線、最大牆面線限制，並在基地臨路側，應退縮留8公尺帶狀式開放空間，均設置停車場出入口等。
都委會委員審議時認為，應修正此案在都市設計管制要點的文字，如都發局提到，此案臨路側均設停車場入口的文字多餘應刪除，此內容應於都市設計委員會討論。
委員指出，報告提到配合輝達建築規畫設計進行變更，認為形容不恰當，恐造成其他審議案引用，建議修正內容；至於此案建蔽率從50%調整至70%，容積率為300%，依都發局建議。
對於廢除T17、T18中間道路，都委會多數委員未提意見。李四川最後裁示，原則同意中間道路合併，並依委員建議刪除相關文字，綠覆率維持以新法規的80%為主，此案修正文字後通過。
李四川會後接受聯訪表示，廢除T17、T18的中間道路後，將擴增福國路和士科路，會議還討論要放寬此案的建蔽率及建物高度，委員則堅持綠覆率應以80%為主。此案通過都委會後，後續設計細節將進入都市設計委員會討論。
責任主編：于維寧
