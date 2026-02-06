輝達進駐北士科權利金122億！李四川曝最快11日簽約

台北市政府與輝達（NVIDIA）完成北投士林科技園區T17、T18基地的權利金議價，確定為122億元。台北市副市長李四川表示，議價程序已完成，輝達總公司還需進行內部簽呈流程，預計最快11日可簽約，最慢也會在13日完成簽約。

李四川表示，已和輝達完成權利金議價。（圖／中天新聞）

李四川今天（6日）下午召開記者會說明，中午與輝達美國總公司就T17、T18基地完成議價，權利金確定為122億元。他指出，議價完成後輝達還需要走內部程序，預訂最快2月11日可以簽約，最晚會趕在13日農曆過年之前一定會完成。

關於權利金，李四川指出，當初向議會報告時曾表示，與新光人壽解約後粗估權利金會落在125億元以下。輝達原本願意概括承受新壽解約成本的14億多元，但當中有1.6億元的營業稅，在北市府與中央澄清過後可以退還，因此輝達實際承受的成本大約在12億多元，這筆費用已包含在122億元的權利金當中。

李四川說，今天剛議價完成，有關簽約儀式還要看輝達總公司上層的溝通，原則上北市府會與輝達子公司簽約，只要可以簽約北市府都會配合。簽約過後輝達就會請領建照，目前輝達也已經委託台灣在地的建築師正進行設計規劃當中。設計完成後就會送件到建築管理工程處申請建照，並會經過都市發展局進行都市設計審查，通過之後原則上就會發照。

輝達和北市府完成權利金議價。（圖／美聯社）

至於輝達在期間會不會先申請雜項執照進行地下連續壁開挖，就尊重輝達的意見。他表示，輝達總部基地都市計畫變更案已通過審查，希望能趕在6月前開工。

